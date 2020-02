Directeur een jaar na brand De Boetzelaer: 'We willen weer het mooiste bad van de regio worden'

Vanuit de hele regio is de verslagenheid op het afgebrande zwembad groot. De Boetzelaer blijkt – na ruim 45 jaar dienst gedaan te hebben - van grote betekenis voor mensen vanuit Den Haag tot aan Leidschendam en Westland.

'Het was een heftig jaar', blikt Peter Wielaart terug. Eerst hebben we met elkaar het verdriet moeten verwerken, en daarnaast werd er hard gewerkt aan de herbouw van het zwembad. Vanochtend hebben we met het hele team heel even stilgestaan bij de brand van vorig jaar, maar wat we vooral doen is vooruit kijken. We gaan de toekomst positief tegemoet, en zien het nieuwe zwembad elke dag meer verrijzen.'

Later open dan gepland

Sinds half december vorig jaar is de bouw van het nieuwe zwembad, dat op 1 juni 2021 open zal gaan, in volle gang. Aanvankelijk stond de opening voor 1 maart 2021 gepland. 'Ik had gedacht dat we de oude fundering konden gebruiken, maar door alle nieuwe bouweisen bleek dit niet zo te zijn', legt Wielaart uit. 'Alle palen moet opnieuw geheid worden. Daardoor gaat het zwembad later open dan aanvankelijk het plan was.'

De heiwerkzaamheden zorgen ook voor een veel hogere kostenpost. Om de laatste financiën te dekken, wordt 9 april een benefietgaladiner in de Noviteit in Monster georganiseerd. Op het programma staat onder andere een loterij en een oud-leerling van Herman den Blijker kookt een menu met door lokale ondernemers geleverde producten. 'Op Koningsdag wordt door een Westlandse basisschool ook nog een sponsorloop voor ons gehouden. We zijn ontzettend dankbaar voor alle lokale acties die worden opgezet. Mensen dragen ons een warm hart toe.'

Hoe ziet het zwembad er uit?

Het wordt een energiezuinig bad, dat met aardwarmte verwarmd kan worden. Ook worden tweehonderd zonnepanelen op het dak geplaatst en krijgt De Boetzelaer een groter lesbad en ruimere kleedkamers.

De bouw van het zwembad verloopt – los van de heiwerkzaamheden - verder volgens planning. 'We hebben geluk met het weer. Tot nu toe heeft het niet gevroren. Hopelijk blijft het zo gaan, we willen dat De Boetzelaer volgend jaar weer het mooiste bad van de regio is.'

