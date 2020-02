GGD Haaglanden: 'Je hoeft je op corona niet anders voor te bereiden dan op normale griep'

De desinfecterende gel en mondkapjes zijn niet aan te slepen nu ook in Nederland mensen zijn besmet met Covid-19, zoals de ziekte ook wel wordt genoemd. Ook de GGD Haaglanden merkt dat de paniek er goed in zit. De afgelopen dagen belden veel mensen naar de dienst met vragen en zorgen over het virus. 'Mensen zijn vooral benieuwd hoe ze het kunnen herkennen en wat te doen als ze ziek zijn', aldus een woordvoerder.

De GGD is ook een aanspreekpunt voor huisartsen. Die hebben sinds 27 januari een meldplicht voor het coronavirus. De huisarts overlegt met de GGD of de patiënt onderzocht moet worden op het nieuwe virus. Over of er op dit moment mensen worden onderzocht in de regio Haaglanden, kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Contactonderzoek

Op het moment dat er sprake is van besmetting in de regio, gaat de GGD contactonderzoek doen. Daarbij wordt in kaart gebracht met wie de persoon met het virus contact heeft gehad. De GGD belt mensen die contact gehad hebben met deze persoon en risico lopen om ook ziek te worden. De gezondheidsdienst vraagt na of deze mensen ook ziek zijn. Als iemand ziek is, worden ook zij onderzocht op het virus. Als iemand niet ziek is, volgt de GGD de gezondheid van die persoon.

Voorlopig ziet de GGD Haaglanden in ieder geval nog weinig aanleiding om in paniek te raken van het coronavirus. 'Het is logisch dat mensen nu een stapje opzij doen als iemand hard staat te hoesten, maar dat is een normale reactie. Om te voorkomen dat je besmet raakt met een virus, moet je altijd letten op je eigen hygiëne. Dat is met gewone griep niet anders.'

Mondkapjes niet geadviseerd

De GGD heeft dan ook niet veel toe te voegen aan het advies van het RIVM over het voorkomen van verspreiding. Dat luidt: regelmatig je handen wassen, in de binnenkant van je elleboog niezen en hoesten en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Het dragen van mondkapjes staat niet in dit advies: deze zouden onvoldoende helpen, omdat de meeste kapjes niet goed passen of via het filter alsnog virusdeeltjes binnenlaten.

De GGD erkent wel dat corona een nieuw virus is waartegen veel mensen nog geen weerstand hebben, maar ziet dus ook geen reden tot hysterie: 'We houden alle signalen in de gaten, maar mensen hoeven zich niet anders te beschermen tegen corona dan tegen normale griep.' Ter illustratie: bij een 'normale' griepepidemie zijn meer dan 51 op de 100.000 Nederlanders besmet met een virus.

