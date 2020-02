Witwasverdachte: 'Het is allemaal de schuld van Appie'

'Ik heb er niks aan overgehouden, dat is misschien nog wel het zuurste.' Aan het woord is Joey, een lange twintiger in een grijze trui met capuchon. Hij moet voorkomen voor witwassen van iets meer dan 1600 euro in 2017. Tweeënhalf jaar beroept Joey zich op zijn zwijgrecht, maar eenmaal voor de politierechter komt het hoge woord eruit: hij heeft het gedaan voor een vriend: Appie.

Joey komt in beeld bij de politie na een aangifte van Marktplaatsoplichting. Als een koper 300 euro overmaakt voor een auto-onderdeel maar dat nooit ontvangt, stapt de man naar de politie. Die zien dat het geld overgemaakt is naar de rekening van een jonge vrouw. Het is een vriendin van Joey. Ze kennen elkaar van Snapchat.

Als de politie de vrouw ondervraagt, is ze zich van geen kwaad bewust. Zij gaat ervan uit dat ze haar rekening beschikbaar stelt aan een vriend die in de problemen zit, namelijk Joey. Hij heeft haar wijsgemaakt dat zakenpartners van zijn vader wat geld op haar rekening zullen storten. Wat de vrouw niet weet, is dat het afkomstig is van Marktplaatsoplichting.

Wie is Appie?

De rechter hoort het allemaal aan en wil nu toch wel eens weten wie die Appie dan is. 'Het is een goede vriend uit de buurt', antwoordt Joey. Appie verkoopt dingen, legt hij uit. 'Maar waarom heeft hij dan geen bankrekening?', wil de rechter weten. 'Daar had hij problemen mee', volgens Joey. De rechter kijkt wat bedenkelijk.

De officier van justitie steekt niet onder stoelen of banken dat hij helemaal niks gelooft van het verhaal van Joey: 'Appie krijgt vaak de schuld in deze zaal', zegt hij. 'Het verhaal van de verdachte is niet geloofwaardig en dan druk ik me nog mild uit.'

Te weinig onderzoek naar oplichting

Uit zijn woorden blijkt dat de officier Joey liever had aangeklaagd voor oplichting. 'Maar daarvoor heeft de politie te weinig onderzoek gedaan.' Aan het witwassen is Joey schuldig concludeert hij. 'De verdachte had dondersgoed door dat het niet klopte.' De officier eist een taakstraf van 40 uur.

Joey zegt inmiddels dat hij wel inziet dat wat hij deed niet goed was. 'Ik heb er superveel spijt van.' Toen hij in de fout ging, was hij net 18. 'Een beetje naïef', aldus zijn advocaat. Inmiddels is Joey 20, heeft geen strafblad en geen schulden. Ook heeft hij een eigen bedrijf. 'Ik had altijd al de droom om veel geld te verdienen', vertelt hij trots aan de rechter. Die is inmiddels klaar om uitspraak te doen.

'Dit verhaal kan ik helemaal niks mee'

Net als de officier, gelooft ook de rechter niet in het bestaan van Appie. 'U heeft twee jaar lang de tijd gehad om er over na te denken en u weet niks van die Appie. Met dat verhaal kan ik helemaal niks.' Dat Joey een bankrekening regelde voor een Marktplaatsoplichter maakt hem schuldig aan witwassen, legt de rechter hem uit.

Hij vindt een geldboete te licht, maar een celstraf weer te zwaar. Joey krijgt daarom een taakstraf van 30 uur en hij belooft de gedupeerde netjes terug te betalen.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

