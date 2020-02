Carnavalsvierders Boskoop zakken door de vloer (en repareren die de volgende de dag)

Omdat de prins in Boskoop van dit jaar ook restauranteigenaar is, maakte de traditionele kroegentocht dit jaar een extra stop: Laurier heette dinsdagavond zo'n tachtig feestvierders welkom in zijn brasserie M'n Schoonouders. De bedoeling was dat daar het dak eraf zou gaan, het tegenovergestelde gebeurde. Letterlijk. Een hoek van de eetgelegenheid kon het gehos niet aan, waardoor een deel van het publiek ineens half in de kruipruimte stond.

Niemand raakte gewond, dus heerste er vooral verbazing. 'Veel mensen hadden niet zo goed door wat er was gebeurd', vertelt Laurier. 'De meesten hadden natuurlijk ook al een aardig bakkie op. Maar op een gegeven moment werd er gezegd: laten we maar naar buiten gaan. Dat vond ik wel een goed idee.'

'Anders gaan we het morgen toch gewoon repareren'

Laurier bleef vervolgens achter met wat vrienden en de raad van elf, de organisatiecommissie, om de schade in kaart te brengen. In de hoek van zijn restaurant gaapte een gat van zo'n dertig centimeter diep. 'Toen baalde ik wel, dit was niet de bedoeling.' Gelukkig was een oplossing al snel in de maak. 'Iemand opperde: anders gaan we het morgen toch gewoon repareren.' En zo geschiedde het.

Om 01.30 uur, tweeënhalf uur na het doorzakken van de vloer, sloot Laurier na een afzakkertje de tent af. 'De volgende ochtend ben ik opgestaan en dacht ik: ik zie het allemaal wel, maar om 08.30 uur stonden er 25 man voor mijn deur, waaronder een aannemer. Die zei: jongens, aan de bak. Geweldig.'

'Prachtig die saamhorigheid'

Laurier ging er op dat moment van uit dat aan het einde van de middag de oude vloer weg zou zijn en hij een nieuwe kon bestellen, 'maar om 20.00 uur lag alles er al in en stonden er nog eens vijftien mensen voor de deur om alles op te ruimen. Alles zat natuurlijk onder het stof.'

De vloer was door de hossende menigte naar beneden gestort. | Foto: Iwan Vervoort

Als prins heeft Laurier een geweldige carnaval gehad, maar die woensdag vond hij misschien wel het meest bijzonder: 'Die saamhorigheid en iedereen die komt helpen. Ook terwijl het na vier dagen feest eigenlijk hun rustdag was. Prachtig.'