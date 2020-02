Boswachter Joël ziet winters steeds warmer worden: 'Dat merk je in de natuur aan alles'

Roodborstje in het bos in Noordwijk | Foto: Still

Honderden sneeuwklokjes hangen met hun kopjes naar de koude grond. Ze hebben hun beste tijd alweer gehad. 'Ze zijn dit jaar heel vroeg begonnen met bloeien', vertelt boswachter Joël Haasnoot van Staatsbosbeheer Noordwijk. In het duingebied is er volop te merken dat het een warmte winter is geweest. 'En dat zal de komende jaren alleen nog meer meer worden.'

Bezoekers zal het misschien niet zo snel opvallen. Maar boswachter Joël kijkt zijn ogen uit in het duingebied in Noordwijk. 'Hoor je die vogel? Dat is een witte kwikstaart. Die trekt normaal naar het zuiden in de winter. Maar dat we hem nu horen zegt dat hij de warmte winter in Nederland heeft overleefd.' Ook vliegen er twee ooievaars boven de bomen langs. 'Die zie je hier normaal ook niet rond deze tijd.'

Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer in de winter, en zullen planten ook steeds eerder gaan groeien. 'Sneeuwklokjes bloeien nu vijf weken eerder dan ze vijftig jaar geleden deden', legt Joël uit. Voor die bloemen maakt dat niet zoveel uit, maar ook de dieren raken van het warme weer van slag. 'Vogels die normaal naar het zuiden trekken om te overwinteren, zie je nu steeds vaker in Nederland blijven.'

Biodiversiteit

Het is volgens Joël nog maar de vraag of alle planten en dieren deze verandering aankunnen. 'De afgelopen jaren is de opwarming zo snel gegaan, het kan zijn dat planten en dieren zich niet op tijd kunnen aanpassen'. Maar zorgen maakt hij zich nog niet. 'Er vluchten vogels door het warme weer naar het noorden, maar er komen ook steeds meer vogels vanuit het zuiden naar Nederland toe. De biodiversiteit verandert dus, maar wordt niet per se minder.'

LEES OOK: Nog geen natuurijs in De Lier: 'In 40 jaar nog nooit meegemaakt'