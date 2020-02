Man die stoelen op snelweg gooide krijgt TBS

De A4 bij het viaduct in de Bosgang in Rijswijk | Beeld: Google Streetview

Een 35-jarige man wordt verplicht opgenomen in een TBS-kliniek omdat hij vorig jaar twee tuinstoelen vanaf een viaduct op de A4 heeft gegooid. De rechtbank noemt die actie 'potentieel dodelijk'. Sherwin I. is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij krijgt geen celstraf.

De man was niet onbekend met het viaduct in de Bosgang in Rijswijk. In 2016 heeft hij er al eens drie stenen vanaf gegooid. In april vorig jaar had hij genoeg van zijn dakloze bestaan. 'Ik had genoeg van de honger', zei hij twee weken geleden tijdens de zitting, 'ik wilde een paar maanden gaan zitten, dan had ik tenminste een beetje rust.'

Hij had al ruiten ingegooid bij de politie en bij justitie om maar weer vastgezet te worden. Maar hij werd iedere keer na een paar uur weer op straat gezet. Dus ging hij weer naar het Rijswijkse viaduct.

Hoge hekken

Vrijwel alle viaducten over de A4 in Rijswijk zijn uitgerust met hoge hekken, sinds in 2005 een andere man een stoeptegel op een passerende auto gooide. Daarbij kwam toen een vrouw om het leven. De hekken weerhielden Sherwin I. er niet van om twee tuinstoelen ruim 5,5 kilo op de weg te gooien. Hij raakte geen auto's.

'De stoelen hadden zich makkelijk door een autoruit kunnen boren', meent de rechtbank. Ook hadden er botsingen op de A4 kunnen ontstaan doordat automobilisten moesten uitwijken naar de vluchtstrook. Omdat de man weigert zich te laten behandelen in de reguliere zorg is hij nu, conform de eis van justitie, veroordeeld tot TBS met dwangverpleging.