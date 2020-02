Airbnb en gemeente Den Haag gaan samen overlast illegale verhuur aanpakken

Airbnb gaat beter samenwerken met gemeenten. Dat heeft Nathan Blecharczyk, medeoprichter van het Amerikaanse bedrijf, bekendgemaakt. De Haagse wethouder Martijn Balster is blij met de aankondiging, maar wil dat het bedrijf meer stappen neemt. 'Het is goed dat Airbnb meer stappen wil zetten om de overlast terug te dringen, maar uiteindelijk draait het om de handhaving van de regels.'

Een aantal van de maatregelen die Airbnb heeft aangekondigd, zijn de komst van een overlastmeldlijn, het verwijderen van advertenties van illegale verhuurders en het innen van toeristenbelasting. 'Het is een mooie beweging', reageert Balster op de plannen van het Amerikaanse bedrijf. 'Het helpt ons om beter inzicht te krijgen in wie zijn woning nu verhuurd, want dat is voor ons heel lastig.'

Voor mensen die hun huis via Airbnb willen verhuren geldt een registratieplicht, maar vaak doen de verhuurders dit niet en melden zij zich gewoon aan op de site van het bedrijf. Om deze illegale verhuur te voorkomen, komt er een nieuwe wet. Daarin staat dat verhuurders hun registratienummer in de advertentie moeten vermelden. Airbnb gaat vrijwillig advertenties verwijderen waar dit registratienummer niet in staat.

Niet hele jaar door

Deze stappen moeten de gemeente helpen om de nieuwe wet te handhaven. 'Er zijn verschillende systemen om je woning te verhuren en het is lastig om die allemaal te controleren', legt de verantwoordelijk wethouder in Den Haag uit. Voor Balster is het toezicht op Airbnb belangrijk, omdat woningen maar beperkt mogen worden verhuurd. 'We hebben in Den Haag regels dat mensen hun huis mogen verhuren als ze op vakantie zijn, maar niet het hele jaar door. We moeten dus kunnen controleren hoe vaak een woning wordt verhuurd.'

De gemeente wil met het beleid voorkomen dat woningen via Airbnb worden verhuurd die ook gebruikt kunnen worden voor de gewone huisvesting. 'Door de krapte op de woningmarkt is het belangrijk dat er geen woningen zijn die het hele jaar worden verhuurd', legt Balster uit.

Samenwerking

De wethouder is daarom blij met de stappen die Airbnb wil gaan zetten in Nederland, maar benadrukt dat vooral de handhaving belangrijk is. 'Ik hoorde Airbnb zeggen dat de samenwerking met de gemeenten zo goed is, maar onze ervaring is dat het contact beperkt is. Het overlastmeldpunt is zo'n voorbeeld van een initiatief waarbij goede handhaving noodzakelijk is en wij moeten weten wat er speelt.'

Balster heeft geen precieze cijfers, maar merkt wel dat er meer klachten komen van overlast door de verhuur via Airbnb. 'Omdat er veel illegale verhuur is, is het lastig om te weten of overlast te maken heeft met de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb', legt hij uit. 'Maar we horen wel steeds vaker dat mensen overlast ervaren van toeristen en dat er woningen in de straat zijn die niet permanent worden bewoond en waar wekelijks nieuwe huurders zijn. We hopen met de maatregelen van Airbnb dit soort excessen aan te kunnen pakken.'

