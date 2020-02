ADO-trainer Alan Pardew over fans op het veld: 'Zoiets mag niet gebeuren'

Het was weer een onrustige week bij ADO Den Haag, waarbij boze fans woensdag de training betraden. Trainer Alan Pardew was vrijdag duidelijk in zijn mening over deze supporters. 'Ik begrijp de frustratie bij de fans over de verloop van het seizoen, maar ik begrijp de timing niet. We hebben ons positief laten zien afgelopen weekend tegen Heerenveen.'

In aanloop naar het duel met Heracles Almelo van zaterdag ging het vooral over de actie van de supporters. 'Dit hoort niet te gebeuren bij een profclub', aldus ADO-trainer Alan Pardew over de tien fans die het veld betraden. 'De bewaking van ADO zou beter moeten zijn.' Verder begreep hij niet dat de fans de training juist nu het veld betraden. 'We hebben karakter getoond en ten koste van alles geprobeerd de wedstrijd te winnen.'

'Op de flip-over die de supporters hadden meegebracht stonden de nog komende wedstrijden. Ze wilden dat wij een voorspelling gingen doen. Ik heb toen aangegeven dat we iedere wedstrijd willen en proberen te winnen', vervolgt de Engelsman. 'Ik ben blij met hun passie, maar ik had graag gezien dat ze het op een andere manier hadden gedaan, maar het is hoe het is.'

Jordan Spence

Dion Malone raakte in de wedstrijd tegen Heerenveen al na tien minuten geblesseerd en is de komende paar weken niet inzetbaar. Hij werd vervangen door Jordan Spence, die tot nu toe onwennig oogt in zijn optredens. Bij de 1-2 van Heerenveen zag hij er niet goed uit in het duel met Ejuke en de algemene indruk die hij achter liet was ook uiterst ongelukkig.

Pardew laat vrijdag desgevraagd aan Omroep West weten vertrouwen te hebben in Spence, en het niet eens te zijn met de kritiek. 'Hij is prima ingevallen tegen Heerenveen en ik maak me geen zorgen over de rechtsbackpositie met Jordan daar'.

Vermoedelijke opstelling

Tom Beugelsdijk keert naar alle verwachting terug in de basis bij ADO Den Haag. Na zijn invalbeurt, het laatste kwartier afgelopen zaterdag in Heerenveen, is hij nu klaar om te starten. Summerville en Immers zijn beiden weer fit en keren dus ook terug in de basis.

Uitgelicht

In het seizoen 2017-2018 won ADO in eigen huis met 4-1 van Heracles. In een hele vermakelijke wedstrijd, waarin Heracles op voorsprong kwam, wist ADO de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken. De doelpunten werden gemaakt door Lorenzen, El Khayati, Johnsen en Hooi.

Volg ADO Den Haag - Heracles Almelo live bij Omroep West

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Heracles Almelo is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 18.00 uur, direct na Zuid-Holland Sport, kun je luisteren naar de voorbeschouwing en vanaf 18.30 u mis je niets van de wedstrijd. Verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering doen het live wedstrijdverslag. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

