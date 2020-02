'De realist in mij zegt dat ADO degradeert, de supporter in mij hoopt op handhaving'

De 40-jarige aanvaller vervolgt: 'Wat ik dit seizoen heb gezien, dat overtuigt mij niet. Ik zie niet zoveel positieve punten om te zeggen dat ze zich veilig gaan spelen. De eredivisie is een rare competitie. Dat zie je in de top, in de middenmoot en onderin. Neem nou VVV-Venlo. Die zetten ineens een reeks neer terwijl niemand dat verwacht had.’

Doordat de eredivisie zich niet laat voorspellen, voorziet Boussaboun kansen voor de huidige nummer zeventien. 'Daarom denk ik dat het niet onmogelijk is om in de eredivisie te blijven. Als je een reeks kan neerzetten dan komt er een ander gevoel in de ploeg. Dan gaan de supporters daar ook in mee, want zo zit voetbal in elkaar. Ik kan het alleen maar hopen.'

Groep supporters

Afgelopen woensdag heeft een groep de training van ADO Den Haag aan de voorkant stilgelegd. Met een flip-over waar de resterende wedstrijden op stonden, werd samen met de selectie gekeken welke wedstrijd omgezet kan worden in winst. Boussaboun vult dezelfde lijst in en komt tot zestien punten. 'Of dat genoeg is? Ik denk wel om op de nacompetitieplek te komen. Of ze er dan inblijven? Laat ik het zo zeggen, als je de nacompetitie niet wint, heb je niks in de eredivisie te zoeken.'