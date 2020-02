Is Tom Beugelsdijk op dit moment de 'missing link' bij ADO Den Haag?

'Nee, daar geloof ik niet in', zegt hij stellig. 'Ik vond het wel spannend om zaterdag in te vallen, zeker omdat het lange tijd geleden is. Het ging allemaal heel snel. Wat ik toe kan voegen aan het elftal? Ik heb mijn verdedigende kwaliteiten en met mijn inzet en duelkracht probeer ik de jongens om mij heen te helpen. Maar ik vind het gek om te zeggen dat ik de missing link ben geweest. Maar natuurlijk, ik wil graag spelen.'

Trainer Alan Pardew kan inmiddels beschikken over een volledig fitte Beugelsdijk. De coach kan hem wat Beugelsdijk betreft zaterdagavond tegen Heracles Almelo in de basis zetten. 'Ik heb persoonlijk een goede week achter de rug, waarin ik volledig mee heb kunnen trainen met de andere jongens', vertelt de verdediger, die woensdag wel stond te kijken van een groepje supporters die de training stillegden. 'Ik had dat niet verwacht, nee.'

Respectvol

Beugelsdijk vond het gesprek met de fans 'prima en respectvol', maar: 'Ik denk dat wel dat we het beter hadden kunnen plannen.' Trainer Pardew was daarentegen duidelijk minder gecharmeerd van de actie. 'Ik begrijp de frustratie bij de fans over de verloop van het seizoen, maar ik begrijp de timing niet. We hebben ons positief laten zien afgelopen weekend tegen Heerenveen', zei hij vrijdag tegen Omroep West.

De supporters wilden van de spelers en de staf een voorspelling voor de komende tien wedstrijden. Maar volgens Beugelsdijk is het onmogelijk om zoiets te doen. 'Dat kan niet. Je speelt week voor week en het heeft geen zin om te zeggen: die wedstrijd win je, en die andere verlies je. Als je weet wat voor resultaat je van te voren neer gaat zetten, dan was ik nu multi-, multimiljonair geweest. We gaan knallen, en het fixen.'

