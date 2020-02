Beslissende weken voor de titelkansen van Katwijk

Voor Katwijk staat een interessante of misschien wel beslissende serie wedstrijden op het programma. De huidige nummer drie van de tweede divisie ontvangt zaterdag in eigen huis koploper HHC Hardenberg. Volgende week staat er een uitwedstrijd tegen de huidige nummer twee IJsselmeervogels op het programma en als toetje volgt op 14 maart de derby tegen Rijnsburgse Boys. Het zijn wedstrijden die doorslaggevend kunnen zijn in de strijd om het kampioenschap.

'Het is een serie mooie wedstrijden’, zegt verdediger Kay Blokland. 'Zeker in deze fase van de competitie met de stand zoals die nu is.' De achterstand van Katwijk op koploper HHC bedraagt twee punten, terwijl IJsselmeervolgens een punt meer heeft. Ook doelman Ricardo Kieboom verheugt zich op de serie waar het er echt om gaat. 'Als voetballer zijn dit de weken die je graag mee wil maken, ik kan dan ook niet wachten tot het gaat beginnen zaterdag.'

Je zou deze weken kunnen bestempelen als ‘Do or Die’, immers: de kampioenskansen van Katwijk kunnen worden vergroot of misschien wel verspeeld. 'We zijn ons er zeker van bewust dat dit beslissende weken kunnen zijn', zegt Blokland. 'We spelen zaterdag tegen de koploper, daar moeten we gewoon een goed resultaat pakken, anders lopen zij uit en blijven wij achter. Maar aan de andere kant: het seizoen is nog lang en er kunnen altijd gekke dingen gebeuren.'

Geen paniek als we een keer verliezen

Kieboom onderkent het belang van de komende duels, maar allesbeslissend zullen ze niet zijn volgens hem. 'Uiteindelijk zal de competitie in de laatste vier wedstrijden beslist worden. Voor ons is het belangrijk dat we erbij blijven. We moeten zeken niet in paniek raken als we een wedstrijd verliezen.'