Einde voor Strandrups Noordwijk nabij: 'Het is te gek voor woorden'

Ruim tien jaar rijdt hij al over het strand in Noordwijk om mensen met een beperking van de zee te laten genieten. Maar komend strandseizoen lijkt daar een einde aan te komen. Strandrups Noordwijk mag het strand niet meer op omdat het voertuig geen kenteken heeft. 'Het is te gek voor woorden', zegt bestuurslid Patrick Weijers.

Strandrups Noordwijk heeft in al die jaren meer dan 20.000 mensen naar het strand gebracht die er anders moeilijk of niet konden komen. 'Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld met meerdere terminale patiënten naar zee gegaan', vertelt Weijers. Jarenlang ging het goed, totdat de organisatie een paar jaar geleden een nieuwe strandrups kreeg. 'Voorheen reden we met een rupsvoertuig, maar die was oud en op. We zijn gaan rondkijken: wat nu?'

Het bleek lastig om een geschikt voertuig te vinden, dus besloten ze er eentje te laten maken bij een constructiebedrijf voor landbouwmachines. 'Voor 150.000 euro is er speciaal voor ons een wagen gemaakt. Daarbij is serieus gekeken naar de veiligheid', zegt Weijers.

Vragen of het wel mocht

Maar toen de Strandrups eenmaal op het strand reed, kwamen er vragen of het wel mocht. Het dilemma kwam bij het Openbaar Ministerie terecht. Niet veel later gebeurde in Oss het ongeluk met de Stint waarbij meerdere kinderen omkwamen. 'Vanaf dat moment werd het veel ernstiger. Daardoor is iedereen in de weerstand gegaan. De minister wil van alle bijzondere voertuigen af.'

Sinds de Stint is iedereen in de weerstand gegaan - Patrick Weijers, bestuurslid Strandrups Noordwijk

Omdat de gemeente Noordwijk het strand als openbare weg ziet, moest de Strandrups een kenteken krijgen. 'We zijn in gesprek gegaan met het ministerie: kan hij niet in een bepaalde categorie worden gestopt zodat hij wel een kenteken kan krijgen? Maar na drie jaar praten zijn we waar we nu zijn. Er kan niet worden afgeweken van de categorieën.'

'Dit is verschrikkelijk'

Weijers baalt er enorm van. 'Dit is verschrikkelijk.' Hij snapt dat de overheid veiligheid belangrijk vindt. 'Dat vinden wij natuurlijk ook, wij hebben de verantwoording over een kwetsbare club mensen', zegt hij. 'Ze maken overal wetten voor, maar in de praktijk betekent het dat je vastloopt: er bestaat geen bus met kenteken die invaliden kan vervoeren op het strand.'

We gaan deze week contact opnemen met de gasten, die gaan zich rot schrikken - Patrick Weijers, bestuurslid Strandrups Noordwijk

Voor komend strandseizoen hadden al 700 gasten een ritje geboekt. 'We gaan deze week contact met ze opnemen, die gaan zich rot schrikken.' Wat er nu gaat gebeuren? 'We gaan nog op zoek naar een alternatief, bijvoorbeeld op particulier terrein. Al zijn wij natuurlijk toegespitst op mensen die graag naar het strand willen', zucht Weijers. Ook wil de stichting de gemeente nog vragen om het strand niet meer als openbare weg aan te merken, zodat een kenteken niet per se nodig is.

LEES OOK: Voor het eerst in tijden weer naar het strand: 'Het is voor ons echt vakantie'