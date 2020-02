Politie richt fonds op voor afwikkeling schadeclaims schietpartij Alphen aan den Rijn

De politie richt een fonds op voor de afwikkeling van schadeclaims als gevolg van het schietincident in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dat moet zorgen voor een 'eenduidige, voortvarende en zorgvuldige' behandeling van de claims, meldt de politie. Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der Vlis in het winkelcentrum zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf.

Na het bloedbad rees de vraag hoe deze man een wapenvergunning kon hebben. Bekend was dat hij psychische problemen en suïcidale neigingen had. Na een lang juridisch getouwtrek bepaalde de Hoge Raad in september vorig jaar dat de politie aansprakelijk en schadeplichtig is voor de schade die Van der Vlis met zijn vuurwapengebruik heeft veroorzaakt.

Na deze uitspraak besloot korpschef Erik Akerboom dat er een politiefonds voor 'Alphen' moest komen. Het fonds gaat zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade. Voormalig PvdA-kamerlid Ruud Vreeman is voorzitter. Daarnaast bestaat het bestuur uit twee letselschadeadvocaten.

'Bijdragen aan verdere verwerking'

'De politie realiseert zich terdege dat geen enkele financiële vergoeding opweegt tegen het leed dat de slachtoffers hebben ervaren. Maar het korps hoopt dat een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere verwerking ervan', aldus een verklaring op de website van de politie.

Zodra de minister van Justitie en Veiligheid goedkeuring geeft, wordt het fonds formeel opgericht. 'De politie begrijpt dat dit proces voor betrokkenen lang duurt en dat het korps opnieuw een beroep doet op hun geduld. In aanloop naar de oprichting van het fonds is de schaderegeling opgestart en zijn buitengerechtelijke kosten aan de belangenbehartigers en voorschotten aan slachtoffers betaald. Het fonds zal zorg dragen voor de verdere afwikkeling van de schadeclaims. Slachtoffers die zich bij de politie hebben gemeld, worden over dit proces door het bestuur van het fonds geïnformeerd', meldt de politie.

Mensen die zich nog niet hebben gemeld, maar vanwege hun betrokkenheid bij het incident wel aanspraak willen maken op een schadevergoeding, kunnen zich alsnog melden. Dat kan via expertisebureau Andriessen Expertise via mailadres: schade@slachtoffersalphen.nl of telefoonnummer 088-8885666.

