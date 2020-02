Haagse windsurfer Kiran Badloe pakt ticket voor Olympische Spelen

De Haagse windsurfer Kiran Badloe gaat naar de Olympische Spelen. De strijd om het olympische ticket tussen hem en Dorian van Rijsselberghe is zaterdag in het Australische Sorrento in het voordeel van Badloe beslist. Hij bleef tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe in het WK-klassement net voor en mag Nederland vertegenwoordigen in Tokio.

Tijdens de afsluitende medalrace in Sorrento won Van Rijsselberghe, Badloe eindigde als vijfde. Dat was net genoeg om het ticket voor de Olympische Spelen binnen te halen. Badloe prolongeert met het eindresultaat ook de wereldtitel. Van Rijsselberghe pakt zilver, met slechts twee punten verschil op Badloe, die in 2019 voor de tweede keer werd uitgeroepen tot Haags Sportman van het jaar.

Badloe is blij dat hij naar de Spelen mag. 'Supertof dat ik het bovenaan kan afsluiten. Het was een spannende battle, zoals we voorspelden tot aan de laatste race. En om dan maar met twee punten verschil te eindigen, dat is een droomscenario.' Van Rijsselberghe zegt vooral trots te zijn. 'We hebben drie prachtige jaren mogen opbouwen naar dit moment. Dat het kwartje nu zijn kant opvalt is jammer voor mij. Maar ik ben blij met de twee Olympische titels die ik in mijn carrière tot nu toe heb kunnen bemachtigen. Dat Kiran het nu op mag pakken, dat is hartstikke goed.'

Tweede wereldtitel voor De Geus

Windsurfster Lilian de Geus heroverde zaterdag voor de kust van het Australische Sorrento de wereldtitel. Het is na 2018 de tweede wereldtitel voor de Haagse, die zich met het goud in Sorrento meteen tot topkandidate heeft gesteld voor het goud op de Olympische Spelen in Tokio. De 28-jarige De Geus behoorde vooraf tot de uitgesproken favorieten voor de wereldtitel.

'Ik ben superblij dat ik heb kunnen winnen. Ik had het niet helemaal durven uitspreken van tevoren, moest wel goed blijven varen en dat is gelukt', vertelde ze na afloop van de medalrace. 'Ik heb mijn eigen race gevaren. Had een goede start, maakte een paar kleine foutjes, maar overall was dit een prima race. Ik hield vooral Picon wel een beetje in de gaten, want die kan goed varen met licht weer. Maar dit lichte weer werkte ook wel in mijn voordeel.'

