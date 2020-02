Menselijke ketting tegen Formule 1 op strand: 'Geen activisten, maar bezorgde burgers'

Noordwijker Koen Zonneveld is er zeker van: er komen geen auto's over het strand naar Zandvoort tijdens de Formule 1. Waarom? Omdat Koen en honderden andere strandsympathisanten een menselijke ketting willen vormen om de auto's tegen te houden. 'Wij zijn geen politieke partij of natuuractivisten, maar gewoon bezorgde burgers', zegt Zonneveld. 'Ik ben niet per se tegen Formule 1, ik snap alleen niet dat de wagens over het strand moeten.'

Zonneveld woont zelf al jaren in Noordwijk en is fervent hardloper. Persoonlijk geniet hij al jaren van het strand, en wil dat dan ook graag behouden zoals het nu is. 'Toen het reservaat Noordvoort vorig jaar werd geopend gebeurde dat met veel fanfare. De gemeente wil een groen imago, maar waarom voeren ze dat dan niet uit', vraagt Zonneveld.

Het strand, dat aangeduid is als rustgebied voor vogels en zeehonden, mag van de gemeentes Zandvoort en Noordwijk gebruikt worden door de teams van de Formule 1 om sneller bij het circuit te komen. Volgens Zonneveld is dat belachelijk: 'Toen Obama hier verbleef ging hij toch ook niet over het strand?'

Appels met peren

Voordat Noordvoort het leven in werd geroepen, werd het gebied onder andere gebruikt door BMX'ers en kitesurfers. Die mochten gebruik blijven maken van het strand. Volgens Zonneveld is dat appels met peren vergelijken. 'Zij hebben geen ontheffing voor het broedseizoen. Waarom mag dat nu dan wel?'

De teams van Mercedes, Red Bull en Alpha Tauri verblijven in Noordwijk. Het team van Mercedes heeft echter géén ontheffing aangevraagd om over het strand te rijden, maar waarom is niet bekend. 'Misschien wel door Hamilton. Die schijnt erg begaan te zijn met de natuur', grapt Zonneveld.

Protestacties

Volgens Zonneveld zullen zeker honderden vrijwilligers naar het strand komen om de F1-teams de weg te blokkeren. 'We zijn vrijdagavond voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben een aantal voorwaarden aan het protest gesteld', vertelt Zonneveld. 'Het moet een publieksvriendelijke actie worden. We hopen dat de teams er voor kiezen om bij het zien van de ketting rechtsomkeert te maken.'

De auto's van de twee teams rijden vier keer per dag over het strand. Dat doen ze in twee colonnes van tien auto's van 30 april tot en met 3 mei. Dat het elektrische en hybride auto's zijn, maakt volgens Zonneveld niks uit. 'De vogels en zeehonden worden al bang als ze die auto's zien.'

Precedentwerking

'Mijn grootste angst is dat dit precedentwerking heeft. Wat komt er hierna', vertelt een bezorgde Zonneveld. Hij is niet de enige. Marc Janssen van Stichting Duinbehoud liet eerder deze week ook al weten stappen te zetten om het strandverkeer tegen te houden, door onder andere met de gemeente te overleggen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om verstoring van het natuurgebied te voorkomen.

Zonneveld houdt zijn actie klein, en zegt geen aanstalten te maken om petities te houden of brieven te versturen. 'Wel gaan we officieel aankondigen dat we het strand willen blokkeren. We gaat het sowieso bij de omgevingsdienst melden. Hopelijk zien de teams dan in dat dit slecht is voor hun imago en doen ze het toch niet.'

