Bouwers vreugdevuur Scheveningen willen onderzoek naar vliegvuur

'In het verleden toen de vreugdevuren nog gedoogd werden heeft gemeente Den Haag diverse onafhankelijke onderzoeken laten uitvoeren, maar hierin is vliegvuur nooit in mee genomen', schrijft de organisatie op haar Facebookpagina. 'Hier willen wij dus graag verandering in brengen door vliegvuur ook goed te onderzoeken. Met het onderzoek hopen wij aankomend jaar een waterdicht plan te hebben voor de vergunningaanvraag om de veiligheid voor de bezoekers en de omgeving te garanderen.'

Een woordvoerder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid laat weten dat er in het verleden inderdaad onderzoek is gedaan naar vliegvuur, maar 'nooit heel uitgebreid'. Volgens de bouwers moet het onafhankelijk onderzoek ertoe leiden dat er definitieve 'veilige' afmetingen voor toekomstige vreugdevuren worden vastgesteld. De bouwers hebben in ieder geval al een positief gesprek gehad met burgemeester Remkes over de vuren.

Twee vreugdevuren, één stad

De bouwers willen ook een 'experimenteel' vreugdevuur bouwen. Zo willen ze de effecten van het vliegvuur bestuderen. Volgens de organisatie wordt momenteel gezocht naar een plek waar het prototype gebouwd kan worden. 'Door een vergelijkbare stapel te bouwen kunnen onderzoekers het vliegvuur goed analyseren om zo de veiligheidsrisico's van vliegvuur beter in te schatten.'

Op 4 maart organiseren de bouwers een bijeenkomst om geld op te halen voor de twee vreugdevuren én het externe onderzoek. De opbrengst van die avond zal volgens de bouwers gebruikt worden om de vergunningsaanvraag voor het vreugdevuur vlekkeloos te laten verlopen. 'Denk hierbij aan hulp om te voldoen aan de milieuwetgeving, juridisch advies en crowdmanagement', schrijft de organisatie.

Wat is vliegvuur?

Met de de term 'vliegvuur' worden de hete deeltjes bedoeld die tijdens een brand ontstaan. Denk daarbij aan de zogenaamde 'vonkenregen' die Scheveningen teisterde in de nacht van 31 december 2018. De deeltjes kunnen zelf ook brandbaar zijn. Vliegvuur is gevaarlijk omdat het nieuwe branden kan veroorzaken, en omdat mensen en dieren de deeltjes kunnen inademen of op hun huid kunnen krijgen. Over het algemeen komt vliegvuur voornamelijk voor bij natuurbranden.