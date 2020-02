Geen druppel handgel meer te krijgen: 'Het was echt inslaan'

'De handgels zijn helaas uitverkocht. Ik heb denk ik honderden verpakkingen verkocht. Het was echt inslaan. En de handzepen beginnen nu ook op te raken.' De schappen waar de producten normaal liggen, zijn leeg bij de drogisterij van Aad van Leeuwen aan de Dorpsstraat in Nootdorp. Ook bij andere winkels in de regio is geen druppel meer te krijgen. De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de afgelopen dagen voor een run op desinfecterende zeep en gel gezorgd.

Het RIVM raadt mensen aan om uit voorzorg regelmatig goed hun handen te wassen. En dat merken drogisterijen. Wilma Wagner van de drogisterij aan de Damstraat in Leidschendam moet klanten teleurstellen. 'De honderdvijftig flesjes die we gisteren binnen kregen, waren binnen een half uur weg. Vanmorgen om half negen stond de eerste klant alweer voor de deur. Er is heel veel vraag naar.'

Een klant van de Leidschendamse drogist grijpt zaterdagochtend mis. 'Ik vroeg naar de handgel, wetende dat het bijna overal uitverkocht is. Maar ik heb het toch even gevraagd. Ik heb gelukkig nog wel wat in huis, het is niet zo dat we zonder zitten.' Een andere vrouw koopt wat antibacteriële doekjes. 'Ik wil ze meenemen op vakantie. Ik ben wel bang voor het coronavirus en heb eerder al handgel en handzeep gekocht. Maar het komt goed.'

'Geeft geen garanties'

Of de schappen snel gevuld zijn is nog maar de vraag. 'We hebben overal bestellingen uitstaan, maar het is volstrekt onduidelijk of dat nog binnenkomt en al helemaal niet wanneer', zegt Wagner. 'We hebben nog wel wat handzeep op voorraad. Toen het coronavirus de kop opstak hebben we een extra voorraadje ingeslagen. Maar desinfecterende handgel hebben we niet meer.'

Ook Aad van Leeuwen heeft nieuwe voorraad besteld voor zijn winkel in Nootdorp, maar dat komt pas over anderhalve week binnen. 'En dat is ook nog onder voorbehoud. De vloeistof is er wel in Nederland, maar we zitten met een logistiek probleem. Het plastic voor de verpakkingen moet uit China komen', zegt hij. 'Het gebruik ervan geeft natuurlijk geen garantie dat je niet ziek wordt, maar mensen willen het gebruiken als voorzorg.'

