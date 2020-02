Rake vrije trap Lisse voldoende voor drie punten, Ter Leede wint in Zeeuws-Vlaanderen

Dankzij een vrije trap van Boyd Stevens, drie minuten voor tijd, heeft FC Lisse in eigen huis met 1-0 gewonnen van BVV Barendrecht. Ter Leede was op schot tegen Hoek. In Zeeuw-Vlaanderen werd het maar liefst 1-4 voor de ploeg uit Sassenheim

De eerste helft op Ter Specke was niet van een enorm hoog niveau. Zowel Lisse als Barendrecht creëerden weinig en daardoor stond na 45 minuten de brilstand op het scorebord.

De tweede helft waren de gasten sterker dan de thuisploeg. Tot enorm grote kansen kwam de club uit het Rijnmondgebied echter niet. Het was wachten op de 87ste minuut voor het eerste echte gevaar in het tweede bedrijf. Dat kwam van de voet van Boyd Stevens. De man die zijn honderdste wedstrijd in het geel-blauw speelde, schoot een vrije trap achter de keeper van de tegenstander.

Het doelpunt van Stevens was genoeg voor de drie punten. Lisse staat door de winst nog een stuk steviger op de vijfde plek in de derde divisie.

Ter Leede pakt de volle buit in Zeeland

De 0-1 van Ter Leede werd in de eerste helft gemaakt door Robert Steemers. De aanvallers is sowieso op schot dit seizoen en kon na twee goede acties van Jordly Petronia zijn twaalfde treffer van dit voetbaljaar binnenschieten. Die 0-1 was tevens de ruststand in Zeeuws-Vlaanderen.

Na rust dicteerde Ter Leede het spel en werd de voorsprong vergroot. Daar had de club drie minuten voor nodig. In de zeventigste minuut maakte Ian van Otterloo de 0-2 en Jeffrey de Bok maakte in de 73ste minuut de 0-3.

Uiteindelijk maakte Kyle Doesburg nog een eretreffer voor Hoek: 1-3. Daarmee was het nog niet gedaan met de doelpuntenregen in Zeeland. Jim Gillissen zette vijf minuten voor tijd de 1-4 eindstand op het scorebord.

Scoreverloop FC Lisse - Barendrecht: 1-0 (0-0)

1-0 Stevens

Scoreverloop Hoek - Ter Leede: (0-1)

0-1 Steemers

0-2 Van Otterloo

0-3 Bok

1-3 Doesburg

1-4 Gillissen

