Patrick Roest ruim aan kop op WK allround

Patrick Roest in actie op het WK in Hamar | Foto: ANP

Patrick Roest heeft de macht gegrepen op het WK allround. In Hamar won de Lekkerkerker met overmacht de 5000 meter en nam daarmee de eerste plek over in het algemeen klassement. Bij het sprinttoernooi grepen Jutta Leerdam en Kjeld Nuis naast de prijzen.

Roest begon het WK op zijn minste afstand, de 500 meter, met een zevende plaats. Op de tweede afstand van de dag was de schaatser uit Lekkerkerk echter oppermachtig. Hij reed zijn grote concurrent Sverre Lunde Pedersen op meer dan vijf seconden. Hierdoor gaat Roest na de eerste dag aan de leiding en verdedigt hij morgen op de 1500 meter een voorsprong van meer dan een seconde, waarna het toernooi afgesloten wordt met de tien kilometer.

Bij het WK Sprint, eveneens in Hamar, won Kjeld Nuis de afsluitende 1000 meter. Hiermee revancheerde de inwoner van Zoeterwoude zich voor zijn mindere optreden in Noorwegen, want in het eindklassement speelde hij geen rol van betekenis en eindigde hij als zevende. Kai Verbij uit Leiderdorp was de beste Nederlander tijdens het WK, hij eindigde net naast het podium en werd vierde in het eindklassement.

Verdienstelijk

Ook Jutta Leerdam slaagde er niet in om een medaille te winnen in het eindklassement. Na een matige 500 meter op vrijdag wist de 's-Gravenzandse wel nog wat plaatsen op te schuiven in het klassement, en uiteindelijk werd ze verdienstelijk vijfde. Vorig jaar eindigde Leerdam als tiende op het WK.