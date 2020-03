Extra radio-uitzending vanwege coronabesmetting in Delft, stel je vragen aan de GGD

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Delft, is er zondagochtend een extra radio-uitzending op Radio West. Luisteraars kunnen vragen stellen aan de GGD en worden bijgepraat met het laatste nieuws.

De uitzending begint om 11.00 uur. Inbellen kan vanaf dat moment via telefoonnummer 070-3905454, maar ook via Twitter en Facebook kunnen vragen gesteld worden. Annette de Boer, directeur publieke gezondheid en arts Johan Versteegen van GGD Haaglanden schuiven aan in de studio bij presentator Tjeerd Spoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet zaterdagavond weten dat het coronavirus bij een 23-jarige vrouw in Delft is vastgesteld. Het is het eerste geval van een coronabesmetting in onze regio en het zevende geval in Nederland. De vrouw zit in thuisisolatie.

