Man met meter lang zwaard uit trein gehaald in Gouda

Een man is zaterdag in Gouda uit de trein gehaald en aangehouden, omdat hij een zwaard van bijna een meter lang en twee dolken bij zich had. Hij kwam terug van een dagje 'cosplay', een gekostumeerd rollenspel waarbij kostuums en accessoires worden gebruikt om een personage uit te beelden.

De politie meldt dat de man nog helemaal in zijn rol zat toen medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen hem in de trein zagen zitten. Het zwaard dat hij bij zich had was 96 centimeter lang, beide dolken 49 centimeter. 'Natuurlijk onwenselijk in de trein en bovendien strafbaar', zegt de politie.

De man was onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden en wordt zondag, als hij weer nuchter is, gehoord. 'Geen rollenspel meer maar de harde realiteit! Het Openbaar Ministerie zal de strafmaat bepalen. De dolken en het zwaard zullen worden vernietigd', aldus de politie.