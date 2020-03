Dit is er bekend over het coronavirus

De vrouw is de eerste besmetting in Zuid-Holland. Ze heeft volgens het RIVM geen contact gehad met de andere patiënten die in Nederland besmet zijn. Ze heeft het virus opgelopen in Noord-Italië, waar ze vorige week is geweest.

De GGD Haaglanden is een onderzoek gestart om te kijken met wie de vrouw in contact is geweest. De patiënt zit in thuisisolatie. Maar wat weten we nou eigenlijk over het virus zelf?

Symptomen

Het nieuwe coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten krijgen koorts en hebben luchtwegklachten. Ze moeten bijvoorbeeld hoesten of ze zijn kortademig.

De ziekte is overdraagbaar van mens op mens. Het RIVM gaat er vanuit dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten.

Incubatietijd

De incubatietijd van het coronavirus is volgens RIVM tussen de zeven en veertien dagen. Dat is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en je ziek wordt.

Het lijkt erop dat de overdracht van het virus in deze periode. Hoe zieker je bent, hoe groter de kans dat je het virus verspreidt.

Behandeling

Maar hoe gevaarlijk is het coronavirus nou eigenlijk? Van alle bekende patiënten met het virus heeft ongeveer 17% ernstige klachten. Ongeveer twee procent van de patiënten overlijdt. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten.

Een specifieke behandeling is er nog niet. Bij ernstig zieke patiënten worden vooral de symptomen behandeld: mensen die erg benauwd zijn krijgen dan bijvoorbeeld extra zuurstof. Maar een medicijn tegen het virus zelf is er (nog) niet.

Contactonderzoek

Er wordt nu onderzocht met wie de vrouw in contact is geweest. Van deze contacten wordt de gezondheid gecontroleerd. Als zij klachten hebben, zullen ze ook geïsoleerd worden.

In de video hieronder zie je hoe zo'n contactonderzoek werkt.

Verspreiding voorkomen

Er zijn ook dingen die je zelf kunt doen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

