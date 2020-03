'Reinier de Graaf ziekenhuis goed voorbereid op besmettingen met coronavirus'

Nu het coronavirus is opgedoken in Delft, is het Reinier de Graafziekenhuis in opperste staat van paraatheid. Het ziekenhuis heeft 26 isolatiekamers waar mensen die besmet zijn met het zogeheten COVID-19 terecht kunnen. De 23-jarige vrouw uit Delft, bij wie zaterdagavond het coronavirus is vastgesteld, hoefde niet opgenomen te worden in het ziekenhuis.

'Toen we hoorden dat iemand uit Delft besmet was met het virus stonden we direct op scherp', vertelt Marco Knook, de medisch manager acute zorg van het Delftse ziekenhuis. 'Het komt nu wel heel dichtbij, het is heel anders dan bij besmettingen in bijvoorbeeld Italië of Limburg.'

Toch maakt Knook zich geen zorgen. 'We zijn als ziekenhuis goed voorbereid en hebben met een speciale taskforce draaiboeken geschreven met wat we moeten doen als er een patiënt bij ons binnenkomt. We hebben 26 isolatiekamers, waarvan er twee op de intensive care liggen. We staan klaar voor de mensen als dit nodig is.'

Extra medische zorg

De patiënt in Delft hoefde niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. 'Voor het coronavirus geldt voor opname in het ziekenhuis hetzelfde beleid als bij bijvoorbeeld de griepgolf. Alleen mensen die extra medische zorg nodig hebben als zuurstof of extra antibiotica of als ze zichzelf niet meer kunnen verzorgen is dat reden om ze op te nemen in het ziekenhuis. In andere gevallen kunnen mensen met het virus gewoon thuisblijven.'

Dat de opname hetzelfde is als met een gewone griep wil niet zeggen dat het coronavirus op dezelfde manier behandeld wordt. 'Het is een nieuw virus voor ons en we kennen het daarom nog niet zo goed. Het is daardoor onzeker hoe het virus zich zal gaan gedragen. We kijken daarvoor vooral naar China en Italië.'

Preventieafdeling

Ook voor de medewerkers gelden door het coronavirus andere richtlijnen. 'We hebben onze medewerkers gevraagd om contact op te nemen met de preventieafdeling van het ziekenhuis als ze in risicogebieden zijn geweest', aldus Knook. Er wordt dan gekeken of ze mogen werken of niet. Maar het kan goed zijn dat die mensen twee weken niet mogen werken en uit voorzorg thuis moeten blijven.'

Knook gaat de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet. 'We hebben dagelijks contact met onze regiopartners, de GGD en de TU Delft. We houden elkaar goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Door alle voorbereidingen weten we wat we moeten doen. En ook voor de rest van het ziekenhuis verandert er niets door het coronavirus.'

