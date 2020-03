Coronapatiënte Delft maakt het 'redelijk goed' en had contact met 'een tiental' mensen

De 23-jarige vrouw uit Delft die is besmet met het coronavirus, maakt het 'redelijk goed' en heeft de afgelopen dagen contact gehad met 'een tiental' mensen. Dat zeggen directeur Annette de Boer en arts Johan Versteegen van GGD Haaglanden tegen Omroep West. De vrouw is op 24 februari teruggekomen van vakantie in de Italiaanse regio Lombardije en heeft toen ze klachten kreeg de huisarts gebeld. 'Ze heeft volgens het boekje gehandeld', aldus de GGD.

Zaterdagavond werd bekend dat de vrouw besmet is met het coronavirus. Ze zit op dit moment in thuisisolatie. 'Het gaat redelijk goed. Ze heeft geen koorts meer, is nog wel aan het hoesten. Ze is aan de beterende hand', zegt Johan Versteegen. 'We hebben dagelijks contact met haar om te monitoren hoe het gaat. Het is een jonge, gezonde vrouw. We verwachten een voorspoedig herstel. Maar het is ook een vrij nieuwe ziekte, dus we kunnen niet alles voorspellen.'

'De vrouw heeft met weinig mensen contact gehad, ongeveer een tiental. We hebben die mensen goed in beeld en die zijn we aan het onderzoeken. We vragen ze eerst of ze klachten hebben. Als ze die hebben, kijken we of er een test nodig is. Die klachten kunnen nu al ontstaan, maar ook de komende dagen. We houden die mensen continu in de gaten gedurende twee weken', zegt Annette de Boer. Er zijn op dit moment geen verdachte gevallen in de regio van GGD Haaglanden. De mensen waar de besmette vrouw contact heeft gehad, zitten niet in quarantaine.

Ziekenhuisopname niet nodig

Verder laat de GGD weten dat de vrouw al op de terugweg uit Italië een mondkapje heeft gedragen, toen ze klachten kreeg. 'Ze had geen ernstige verschijnselen. Ze was wat grieperig, dat is geleidelijk aan wat erger geworden.' Haar huisarts heeft daarna contact opgenomen met de GGD en is de vrouw getest.

Omdat haar klachten mild zijn en haar conditie goed, is een ziekenhuisopname niet nodig, zegt de GGD. 'Qua conditie zou ze best naar buiten kunnen, maar we willen niet dat er een mogelijkheid is dat ze andere mensen besmet', zegt Johan Versteegen. 'Dus zolang ze klachten heeft, is de bedoeling dat ze thuis blijft.'

