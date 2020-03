Deze vragen stelden jullie over het coronavirus, GGD geeft antwoord

Er leven veel vragen over het coronavirus, nu het ook in onze regio is vastgesteld. In Delft is een 23-jarige vrouw besmet. Ze zit in thuisisolatie. De vrouw is de eerste patiënt in onze regio en het zevende geval van de tot nu toe tien besmettingen in Nederland. Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, en arts Johan Versteegen beantwoordden zondag de vragen van de luisteraars van Radio West. Benieuwd of jouw vraag is gesteld of heb je het interview gemist? Lees het dan hier terug.

Waarom nemen we niet iedere coronapatiënt op in het ziekenhuis?

'In Nederland hebben we het beleid dat wanneer mensen geen klachten hebben, maar mogelijk wel contact hebben gehad met andere mensen, dat we ze dan in thuisisolatie zetten. Daar hebben we goede ervaringen mee. We maken altijd met deze personen afspraken en kijken daarna ook of ze zich er aan houden. Iemand naar het ziekenhuis verplaatsen brengt ook risico’s met zich mee. In het geval van de 23-jarige patiënte uit Delft is dit gewoon de beste oplossing; ze heeft op deze manier de minste risico’s om iemand te besmetten.'

Is iemand die het virus bij zich draagt meteen al besmettelijk?

‘Bij deze ziekte is het uitgangspunt; als je geen klachten hebt, dus als je niet hoest, dan breng je ook geen druppeltjes in de lucht en kan je het ook niet overbrengen. Er is een verschil tussen het virus zelf bij je dragen en het overdragen op andere mensen. Als je iets onder de leden hebt, hoeft dat nog niet te betekenen dat je het kunt overbrengen.'

Is het coronavirus vergelijkbaar met een griepvirus?

'De meeste mensen die met het coronavirus besmet raken, krijgen vooral milde klachten, zoals een verkoudheid of wat griepverschijnselen. Sommige mensen die gezond zijn, kunnen wél ernstige klachten krijgen, bijvoorbeeld een longontsteking. En mensen die behoren tot de risicogroep, zoals ouderen of mensen met een lagere weerstand, hebben al helemaal een grotere kans om ernstig ziek te worden. Net als bij de normale griep, gaan hier ook mensen aan dood, alleen voor dit virus hebben we nog geen weerstand en zijn er nog geen vaccins.'

Wat zijn de quarantainemogelijkheden voor studenten, aangezien die vaak samen op kamers wonen?

'Er is een verschil tussen quarantaine en isolatie. Iemand die ziek is, zit in isolatie. Bij quarantaine worden mensen, die (nog) niet ziek zijn, in een aparte ruimte geplaatst. Mensen die terugkomen van vakantie of carnaval hebben gevierd en die geen klachten hebben, zijn niet zomaar besmettelijk. Ze hoeven dus niet ergens afgezonderd te blijven. Iemand die wel klachten heeft die op het coronavirus lijken en uit een risicogebied komt, houden wij als GGD in de gaten. Daar nemen wij een monster bij af en als dat positief is, gaat diegene in quarantaine.'

'Wat we bij elke coronapatiënt doen, is kijken welke isolatiemogelijkheden er zijn. Wij hebben niet één grote locatie waar bijvoorbeeld studenten terecht kunnen. Een student die niet in zijn eentje geïsoleerd kan zijn, plaatsen we in een andere ruimte waar dat wel kan, bijvoorbeeld in een ziekenhuis.'

Waarom wordt niet iedereen die uit een risicogebied het land binnenkomt preventief gecontroleerd?

'Als je mensen bij binnenkomst test en die uitslag is negatief, dan kunnen ze de dag er na weer positief testen. Je zou dan iedereen veertien dagen lang moeten testen en dat is niet heel zinvol. Vandaar dat er voor is gekozen om mensen die duidelijke klachten hebben te testen. Dan is de kans groot dat je iets vindt en dat iemand besmettelijk is. We gaan mensen die geen klachten hebben niet apart zetten, want dat is niet effectief.'

Kunnen mijn kinderen gewoon naar school als ze bij kinderen in de klas zitten die uit een risicogebied komen?

'Kinderen die uit risicogebied komen en geen klachten hebben, zijn gewoon echt niet besmettelijk. Het coronavirus is niet helemaal nieuw. We hebben voorgangers gehad, zoals SARS en MERS, en van die virussen weet men al een boel. Daar zitten veel overeenkomsten in. Tot nu toe gaat men er vanuit dat het huidige protocol dat wordt gebruikt voldoende is. Kinderen die dus geen klachten hebben, kunnen gewoon naar school. Het landelijke beleid wordt goed uitgedacht.'

Mijn milt, een belangrijk orgaan voor je weerstand, is verwijderd. Moet ik dan meteen in quarantaine?

'Iemand die geen milt meer heeft, is over het algemeen gevoeliger voor een bacteriële infectie en dit gaat om een virus. Dus waarschijnlijk zal dit niet zo heel veel uitmaken. Je hoeft niet thuis te blijven als je geen milt meer hebt.'

Hoelang blijven ziekmakende bacteriën leven op je handen?

'Het virus kan niet lang overleven op handen. Hoe lang dit precies is, hangt een beetje af van de temperatuur. Daarom is handen wassen ook zo belangrijk. Let wel op dat je niet aan je gezicht gaat zitten, bijvoorbeeld aan je ogen of je mond. Zolang het virus op je handen zit, kan het geen kwaad, want het moet naar binnen toe om een ziekte te kunnen veroorzaken.'

Werkt desinfecterende zeep nu wel of niet?

'Als je handen zichtbaar vies zijn, dan adviseren we om gewoon met water en zeep te wassen. Als je handen niet zichtbaar vies zijn, dan zou je eventueel een desinfecterende handgel kunnen gebruiken. We gaan er vanuit dat desinfecterende zeep het virus wel doodt. Al blijft het handig om je handen gewoon vaak flink te wassen met zeep en water.'

Stel dat een besmet persoon met het openbaar vervoer heeft gereisd. Wat is dan het protocol?

'We kunnen niet iedereen die op straat loopt achterhalen. Als mensen goede hoest-hygiëne toepassen, dan is er nauwelijks kans op besmetting, ook al sta je hutje mutje met elkaar in de tram of bus. Als je daarna gewoon goed je handen wast en in de tussentijd niet je gezicht aanraakt, is er geen probleem.'

'Mocht je nu wel met een besmet persoon in de bus hebben gezeten, dan krijg je naderhand een oproep van de GGD om je te melden. De GDD spoort deze mensen op door middel van een algemene oproep of bijvoorbeeld via Omroep West. Zolang je dit bericht niet hebt gehad, kan je er vanuit gaan dat er geen besmette personen in dat voertuig zaten.'

Is het coronavirus besmettelijk voor dieren?

'We kunnen dat niet uitsluiten. We doen daar nog onderzoek naar momenteel, maar het is nog niet aangetoond dat het kan.'

Waarom maakt iedereen zich zo druk over het coronavirus?

'De nadruk ligt hier niet op het feit dat de ziekte heel ernstig is. Er gaan uiteraard ook mensen aan dood en daar moeten we zeker niet te licht over denken, maar waarom we hier zo mee bezig zijn heeft te maken met dat niemand weerstand heeft voor dit virus. Op het moment dat iedereen tegelijk ziek zou worden, hebben we een groot probleem. Dit kan de maatschappij ontwrichten. We proberen met deze maatregelen dat het allemaal geleidelijk gaat.'

Wat zou er gebeuren als we dit virus gewoon laten verspreiden?

'Dan worden we waarschijnlijk met z’n allen ziek en dat kan gevolgen hebben voor de maatschappij. We kunnen dan tegen ingewikkelde problemen aanlopen. We willen daarom graag voorkomen dat het allemaal veel te snel verloopt. Kijk maar naar Italië: daar was al iets aan het ontstaan voordat het bekend werd. Dit zorgt voor veel besmettingen in korte tijd in een bepaald gebied.'

Ik heb een allergie voor water en zeep. Wat doe ik dan? Hoe vaak kan ik mijn handen wassen?

'In dit geval raden we dan aan om zoveel mogelijk dingen met een papieren zakdoekje vast te pakken. Mocht dat nu moeilijk zijn, dan kan je handschoenen van stof gebruiken. Omdat je in normale handschoenen gaat zweten en dan hetzelfde effect krijgt.'

Stel: er worden heel veel mensen ziek in één plaats. Moet dat gebied dan niet op slot?

'Op dit moment is dit nog geen maatregel waar aan gedacht wordt.'

Kan het virus spontaan weggaan?

'Dat weten we nog niet. Bij een virus dat er op leek, SARS, ging dat opeens niet meer rond. Of dat nu ook gaat gebeuren, weten we niet.'

Als je op dit moment op wintersport bent en je krijgt griepverschijnselen, wat moet je dan doen?

'Neem contact op met je huisarts als je klachten krijgt. Geef aan waar je geweest bent. In overleg met de GGD kunnen er dan maatregelen genomen worden.'

Helpen malariapillen om de besmetting van corona tegen te gaan?

'Op dit moment wordt dat onderzocht. Als dat voldoende duidelijk is, kan er gekeken worden of mensen dit uit voorzorg kunnen gebruiken.'

Kan je besmet raken zonder dat je griepverschijnselen krijgt?

'Het is lastig om dat we nog maar heel beperkt kunnen testen. We hebben nu een test waarbij we kunnen zien of iemand het virus heeft, maar we kunnen niet zien of iemand het virus in het verleden hebben we gehad. Die test zal ongetwijfeld in de toekomst ontwikkeld worden. We gaan er wel van uit dat het virus weer uit het lichaam verdwijnt. Maar het kan wel dat iemand een coronavirus besmetting heeft zonder dat iemand het in de gaten heeft, dan is die persoon niet besmettelijk.'

Wanneer worden de resultaten bekend van het contact onderzoek van de 23-jarige patiënt uit Delft?

'We verwachten eind van deze dag al iets meer te weten. Belangrijk is de vraag of mensen klachten hebben of niet. Als ze geen klachten hebben, dan kunnen mensen alles doen. Als mensen wel klachten hebben, dan moeten ze de GGD bellen. We werken altijd met twee gebieden; je hebt mensen met een verhoogd risico. Als GGD hebben wij hier dagelijks contact mee. Mensen met een laag risico wordt geadviseerd om na veertien dagen zelf de GGD te bellen.'

Is het toeval dat alle Nederlandse coronapatiënten uit Italië komen?

'Het is geen toeval. Ze hadden ook uit een ander risicogebied kunnen komen.'

