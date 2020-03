Thuisoverwinning voor Maureen Koster in 20 van Alphen, David Nilsson beste man

David Nilsson en Maureen Koster hebben dit jaar voor het eerst de 20 van Alphen gewonnen. De 32-jarige Zweed finishte zondag na 1 uur en 31 seconden als eerste man, Koster (27) was met 1.07.53 de snelste vrouw in haar woonplaats Alphen aan den Rijn.

Nilsson bleef zijn als tweede geëindigde landgenoot Archibald Casteel negentien tellen voor. Beste Nederlander bij de mannen was Roy Hoornweg, hij deed er als nummer drie 26 seconden langer over dan de Zweedse winnaar.

In het vrouwenveld stond er geen maat op Maureen Koster. De in Boskoop opgegroeide Alphense hield met een straatlengte voorsprong Nina Lauwaert uit België (tweede op 2.53) en landgenote Runa Falck (derde op 4.48) achter zich.

Crosstitel voor Noah Schutte

Noah Schutte heeft voor het eerst in zijn atletiekcarrière de Nederlandse titel veldlopen veroverd. Op een gevarieerd en zwaar parcours in Kraggenburg (Noordoostpolder) rende de Leidenaar overtuigend naar het goud. Hij kwam in 32.08 minuten over de finish na 10.000 meter.

Schutte had meer dan een halve minuut voorsprong op Stan Niesten, die het zilver pakte. Brons was voor Niek Blikslager. De 24-jarige Schutte was eerder deze winter al de beste in de Abdijcross en won vorig weekeinde nog zilver op de 3000 meter bij de NK indoor. De Leidse atleet is ook erkend steeplechaser.

