Derde wereldtitel allround op rij voor schaatser Patrick Roest

Patrick Roest uit Lekkerkerk heeft bij de WK allround in Hamar voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma deed het in stijl. Hij schreef in het Vikingspiket de 10.000 meter op zijn naam met een tijd van 13.02,45.

Het was zijn derde afstandszege in Noorwegen. Eerder zegevierde hij ook op de 1500 en 5000 meter. Op de 500 meter eindigde Roest als zevende.

De titelhouder mocht op de afsluitende afstand ruim elf seconden verspelen op Sverre Lunde Pedersen, de nummer 2 in het klassement. De Noor bleek echter niet in staat om Roest serieus te bedreigen. De klassementsleider nam snel de koppositie en reed gestaag bij Pedersen vandaan.

Na 2017 steeds de beste

Roest debuteerde bij de WK allround in 2017 met zilver. Daarna was hij steeds de beste van het meerkamptoernooi.

Jan Blokhuijsen eindigde als vierde in Hamar. Hij kon met zijn vijfde tijd op de 10.000 meter (13.12,38) het podium niet meer halen. Negenvoudig kampioen Sven Kramer meldde zich voor de tweede WK-dag af wegens privézorgen. Hij stond zaterdag na de twee afstanden op een kansloze twaalfde plaats.

Revanche op zichzelf

Roest nam met zijn derde wereldtitel allround revanche op zichzelf. De boerenzoon uit Lekkerkerk wilde twee weken geleden bij de WK afstanden in Salt Lake City zijn eerste wereldtitel bij dit toernooi veroveren. Hij faalde echter op alle fronten. Roest kon niet goed omgaan met de specifieke omstandigheden op de hooglandbaan.

Coach Jac Orie uit Den Haag legde hem na de mislukte vierdaagse in Utah vooral veel rust op. In Thialf reed hij nog wel de nodige oefenrondjes en op die vertrouwde plek keerden het vertrouwen en de juiste snelheid net op tijd terug. In Hamar was hij weer de beste allrounder van de wereld, zoals hij dat eerder was in Amsterdam en Calgary.

Wijfje loopt medaille mis

Bij de vrouwen liep Melissa Wijfje een medaille mis. De 24-jarige Ter Aarse debutante verspeelde het brons op de 5000 meter met een slotronde van ruim 37 seconden. Ze werd vijfde in 7.05,20. Nederlands kampioene allround Antoinette de Jong verdreef haar van plaats drie in de algemene rangschikking. Zij pakte het brons dankzij een sterke race op de 5000 meter (derde in 7.02,79).

Ireen Wüst werd voor de zevende keer in haar carrière wereldkampioene allround. De 33-jarige Brabantse stelde in Hamar op de afsluitende 5000 meter haar eindzege resoluut veilig. Ze reed met 7.01,68 de tweede tijd. Haar triomf kwam geen moment in gevaar, omdat een aanval van haar Canadese tegenstandster Ivanie Blondin, de nummer twee van het klassement, uitbleef.

