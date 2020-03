Drankrijder met 50 kilometer per uur van snelweg gehaald

De politie van Zoetermeer heeft zondagnacht een man van de weg gehaald die met 50 kilometer per uur over de A12 reed. Na controle bleek de buitenlandse bestuurder meer dan tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De beginnend bestuurder werd aangehouden en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

De automobilist viel in Zoetermeer op omdat hij met hoge snelheid over de Oostweg reed. Hierbij reed hij onder meer door het rood. De politie zette de achtervolging in, waarbij de verdachte de snelweg opreed. Blijkbaar had de man de verkeersregels voor de bebouwde kom en de snelweg door elkaar gehaald, want op de snelweg reed hij niet harder dan 50 kilometer per uur.

De politie zette de auto aan de kant. De buitenlandse bestuurder bleek teveel te hebben gedronken, waarna de politie de automobilist aanhield en meenam naar het bureau. Daar bleek bij een alcoholtest dat de man een een waarde van 910 ugl in zijn bloed had, dit is meer dan tien keer de toegestane hoeveelheid.

Rijbewijs ingenomen

De politie heeft het buitenlandse rijbewijs van de automobilist ingenomen en de man zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. Ook kan het CBR een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid van de verdachte. Dit kan leiden tot een verplichte cursus en/of een psychiatrisch onderzoek. Al deze kosten moet de verdachte dan eveneens betalen.

