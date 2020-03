Minder mensen slachtoffer van misdrijf, aangiftebereidheid omlaag

Het aantal slachtoffers van traditionele misdrijven zoals geweld, inbraak en diefstal is in heel Nederland gedaald. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en de politie. Op duizend Hagenaars werden er vorig jaar 45 het slachtoffer van een misdrijf. Dat is minder dan in 2012. Opmerkelijk is dat ook de aangiftebereidheid omlaag is gegaan.

Het gevoel van onveiligheid onder inwoners van Den Haag is ook gedaald, maar het cijfer is hier wel hoger dan in de rest van de regio. Het gevoel van onveiligheid is het sterkst in de districten Den Haag Centrum, Zuid en West. In vrijwel de hele regio zijn mensen matig tot redelijk tevreden over het functioneren van de politie, behalve in Gouda en de Krimpenerwaard.

In het algemeen wordt in de regio minder overlast - in bijna alle vormen - ervaren dan in 2012. Alleen op het gebied van verkeersoverlast en cybercrime zien inwoners van de regio geen verbetering. Cybercrime zit zelfs fors in de lift.

Veertien procent

Gemiddeld voelt veertien procent van de mensen zich onveilig in de eigen buurt, maar in het werkgebied van het politiebureau De Heemstraat is dit liefst 45 procent.

Ook daalt de aangiftebereidheid. Slechts 23 procent van de mensen doet aangifte. Desondanks is dat niet de enige verklaring voor de daling van de criminaliteit, die gaat ook echt omlaag.

Opmerkelijk

De Veiligheidsmonitor levert een aantal opmerkelijke resultaten op. In de omgeving van het Haagse politiebureau aan de Jan Hendrikstraat worden veel mensen slachtoffer, 22 procent, en ervaart ruim de helft van de mensen overlast. Tegelijk scoort dit bureau de hoogste tevredenheidscijfers van de regio.

In de Krimpenerwaard voelen inwoners zich heel veilig en was maar tien procent slachtoffer van een misdrijf. Toch is daar slechts een kwart van de mensen tevreden over de politie. Alleen in Gouda zijn de inwoners nog ontevredener over de politie: daar is slechts 23 procent van de inwoners tevreden.

