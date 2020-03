Uitgebreid aandacht voor het bombardement van Bezuidenhout op Radio West

Engelse bommenwerpers vlogen op 3 maart 1945 met hun dodelijke vracht boven de Bezuidenhout. Meer dan vijfhonderd Hagenaars vonden de dood bij het vergissingsbombardement op de Haagse woonwijk. Het radioprogramma Studio Haagsche Bluf op Radio West staat 75 jaar later stil bij de gebeurtenis die een krater in de Haagse samenleving sloeg. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur is er maandag alle aandacht voor het bombardement.

Presentator Tjeerd Spoor ontvangt tussen 18.00 en 19.00 uur verschillende gasten, onder andere Ron Fresen, Nico Mokveld en Renate van der Zee. De Hagenaars hebben een radiodocumentaire gemaakt over het bombardement. De docu 'Bommen op het Bezuidenhout' is te horen tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Ook zitten voorzitter van Stichting 3 maart '45, Lia van den Broek en Meindert Marijs die veel onderzoek naar het bombardement heeft gedaan zijn in de studio. De gasten zullen met Tjeerd het verleden, heden en de toekomst van het bombardement bespreken. Hoe ging het er aan toe? Wat kunnen we er van leren? En wat is er 75 jaar later nog te zien van het bombardement?

De uitzending van Studio Haagsche Bluf is te volgen via 89.3 FM of via deze link.

Programma Studio Haagse Bluf:

- Lia van den Broek, Meindert Marijs, en de drie documentairemakers over het bombardement op Bezuidenhout. 19.00-20.00 - Radiodocumentaire: 'Bommen op het Bezuidenhout'

