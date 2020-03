Rechtszaak tegen waterpolocoach Koen P. uit Leiden voor verkrachting en ontucht speelsters

De Leidse waterpolocoach Koen P. (34) moet zich dinsdag voor de rechter verantwoorden voor verkrachting, ontucht met en de aanranding van zes pupillen. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt het P. kwalijk dat hij zijn overwicht, leeftijd en positie als coach misbruikte om een meisje de mond te snoeren over zijn wangedrag. Bij één van hen zou P. gedreigd hebben dat ze nooit meer in het Nederlands team zou spelen als zij uit de school zou klappen.

Het misbruik speelde volgens het OM sinds 2012. Vier meisjes waren op dat moment minderjarig. Bronnen vertelden eerder aan Omroep West dat P. jarenlang zijn gang kon gaan, zonder dat iemand ingreep. Zo kreeg de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in 2014 een melding over P., maar werd er geen aangifte gedaan. Volgens de bond was er toen 'geen grond om tucht- of strafrechtelijke maatregelen te nemen'.

P. was een getalenteerd coach met veel aanzien binnen de waterpolowereld. De voormalig voorzitter van de Leidse club ZVL 1886, waar P. lange tijd coach was, noemde hem 'de Johan Cruijff van het waterpolo'. P. vertrok in 2014 bij de club en werd toen assistent-bondscoach bij het nationale jeugdwaterpoloteam. Daarnaast was hij sinds 2016 actief bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden, waar hij jong talent trainde. In 2018 zou hij van start gaan als coach van de heren van ZVL, maar in juni van dat jaar werd hij opgepakt nadat twee minderjarige pupillen aangifte deden van verkrachting en ontucht.

Trainingskamp

Het misbruik door P. zou niet alleen in Nederland hebben plaatsgevonden. Zo wordt de coach er onder meer van beschuldigd dat hij een 16-jarige pupil heeft verkracht tijdens een trainingskamp in Servië. Ook zou er misbruik hebben plaatsgevonden tijdens een toernooi in Griekenland. Om te zorgen dat dit meisje niet zou praten over de zaak zou P. gezegd hebben dat niemand haar zou geloven 'omdat hij hoog aangeschreven stond in de sportwereld'.

P. zou volgens het OM een ander hebben overladen met seksueel getinte whatsappjes. Ook zou hij strak in de gaten hebben gehouden met wie ze afspraken maakte en zou hij een sleutel hebben gehad van een huis voor de speelsters, zodat hij onaangekondigd kon binnenlopen.

Dwang

P. gaf tijdens een eerdere zitting toe dat hij bepaalde grenzen had overschreden, maar ontkende dat er sprake was van dwang. 'Dat is er nooit geweest, zo ben ik niet.'

Als bewijs daarvoor haalde de advocate van P. een dagboekfragment aan van de speelster die verkracht zou zijn. Het meisje schreef in haar dagboek: 'Het was op 30 april 2017 in Servië. Ik ben in de nacht naar het paviljoen, naar de kamer van Koen gegaan. Ja het klopt, ik heb seks gehad met mijn 31-jarige trainer. Ik vond het geweldig.'

Op vrije voeten

P. werd eind mei vrijgelaten uit voorarrest. Hij kwam onder elektronisch toezicht te staan. Tijdens eerdere zittingen klaagde hij vaak in tranen dat hij het heel zwaar had in de cel.

De inhoudelijke behandeling tegen Koen P. zal naar verwachting zeker drie dagen in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, komt de officier van justitie woensdag met een strafeis.

