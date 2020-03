GGD: geen nieuwe coronabesmettingen in onze regio

Momenteel is er slechts één patiënt in onze regio bekend. Het gaat om een 23-jarige studente van de TU Delft. Zij kwam vorige week terug van een vakantie in Noord-Italië. Waarschijnlijk heeft ze het virus daar opgelopen. Volgens het RIVM maakt de vrouw het naar omstandigheden goed. Omdat isolatie in haar studentenwoning lastig vol te houden is, laat het GGD de vrouw overplaatsen naar een tijdelijke woonruimte. Ze heeft geen contact gehad met andere patiënten in Nederland. De mensen met wie zij wel in contact is geweest zijn bij het RIVM bekend.

De GGD vraagt mensen met gezondheidsklachten om te bellen naar het landelijke informatienummer (0800-1351) voordat zij de huisarts raadplegen. Ook mensen met vragen over het coronavirus kunnen die daar stellen. Als klachten verergeren, dan moeten zij de huisarts waarschuwen. Eerder werd al opgeroepen om de praktijk te bellen, en om niet zelf bij de huisarts langs te gaan. Dit om eventuele besmetting van andere mensen te voorkomen.

Premier Mark Rutte bracht tevens maandag een bezoek aan GGD Hollands Midden. Hij was daar om te praten over de aanpak van de GGD.

