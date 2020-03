Bommen op Bezuidenhout: 'Je stond doodsangsten uit, tijd bestond niet meer'

Bommen die de Haagse V2-lanceringplatforms in het Haagse Bos moesten raken, kwamen terecht op de huizen van Hagenaars die al vijf jaar oorlogsleed achter de rug hadden. 'We hadden geen idee wat er gebeurde', zegt een vrouw die de bommen zag vallen. 'Je hoorde overal mensen gillen. Je zag mensen lopen. Op een gegeven moment ging het huis trillen, gingen de ramen eruit en stortte de trap in.'

De documentaire kun je hieronder terugluisteren:

'Tussen de rokende puinhopen lagen meer dan vijfhonderd doden en meer dan driehonderd mensen waren zwaargewond.' Met die ontluisterende woorden laat de verteller horen hoe diep het bombardement de samenleving raakte. 'Er was weinig te helpen', zegt een man die het bombardement van dichtbij meemaakte. 'Je was al blij dat je er weg was. Alleen al door de branden die er waren ontstaan. Iedereen was gevlucht of bezig met zijn eigen huisraad.'

De drie radiomakers hebben de documentaire 25 jaar geleden gemaakt, vanwege de 50-jarige herdenking van het bombardement. Ze waren maandag te gast in Studio Haagsche Bluf. Luister dat hier terug.

