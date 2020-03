Formule 1-teams zien af van strandroute tijdens Grand Prix

Formule 1-teams wilden via het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort | Foto: ANP

De Formule 1-teams gaan tijdens het Grand Prix-weekend niet over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort. Dat maakte organisator The Spot uit Zandvoort maandagmiddag bekend. 'We hebben besloten geen gebruik van het strand te maken. Het alternatief zal via de weg zijn.'

De gemeentes Zandvoort en Noordwijk hadden een ontheffing gegeven aan de Formule 1-teams om met een colonne van tien elektrische auto's van Noordwijk naar Zandvoort te rijden. De teams van Mercedes, Red Bull en Toro Rosso zullen tijdens het Grand Prix-weekend in Noordwijk verblijven. De gemeente Zandvoort vond het goed dat de teams door natuurreservaat Noordvoort zouden rijden als het verkeer door de lucht of over de weg niet mogelijk is. De teams zien nu af van deze route.

The Spot geeft in een verklaring aan de ontheffing in oktober aangevraagd te hebben toen het volledige mobiliteitsplan van de Grand Prix nog niet bekend was. 'De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijk is om te vliegen', zo verklaart Wesselsz na berichtgeving van NH Nieuws.

Menselijke ketting

De plannen van de gemeenten stuitten op veel weerstand, omdat het natuurgebied net nieuw is. Twee online petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend en natuurliefhebbers uit Noordwijk hadden al aangekondigd een menselijke ketting op het strand te vormen om te voorkomen dat de teams er langs zouden kunnen.