Coronavirus: Haga Ziekenhuis stelt open dag uit

Haga Ziekenhuis stelt open dag uit

Besmettingen: Echtpaar uit Nootdorp, kind (5) in Alphen aan den Rijn en een vrouw (23) in Delft.

Een student uit Den Haag die in isolatie zat, is niet besmet met het coronavirus, meldt de universiteit Leiden.

Aantal besmettingen in Nederland nu minimaal 82.

Mensen uit risicogebieden met lichte klachten wordt aangeraden thuis te blijven.

Aangescherpt reisadvies: reis alleen nog naar Noord-Italië als het echt nodig is.

Het Haga Ziekenhuis in Den Haag heeft de open dag van 21 maart uitgesteld uit voorzorg tegen het coronavirus. 'We willen het risico voor onze bezoekers, patiënten en medewerkers zo klein mogelijk houden. Daarom stellen wij de open dag van zaterdag 21 maart uit', schrijft het ziekenhuis op haar website.

Niet nog meer besmettingen in de regio

Het aantal besmettingen in Nederland is donderdag bijgesteld van 38 naar 82, maar in onze regio zijn er, buiten het echtpaar in Nootdorp, geen nieuwe besmettingen bijgekomen. De teller staat dus nog steeds op vier.

Chauffeurs van bloemen worden extra in de gaten gehouden

De bloemenveiling Royal FloraHolland heeft al haar medewerkers instructies gegeven hoe om te gaan met het coronavirus. De veiling doet ook zaken met Noord-Italië, een gebied waar een groot aantal besmettingen is uitgebroken. De handel heeft nog geen nadelige effecten ondervonden, zegt FloraHolland.

De chauffeurs die uit dat gebied komen worden nauwlettend in de gaten gehouden en bij ziekteverschijnselen snel naar huis gestuurd. Dit is evenwel nog niet voorgekomen, zegt COO Yme Pasma tegen mediapartner WOS.

Mondkapjes

De GGD's gaan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beter verdelen over zorgverleners in Nederland. Dat zei minister Bruins (Medische Zorg) in het debat met de Tweede Kamer donderdag. Ook krijgen ziekenhuizen niet langer automatisch voorrang, maar kunnen bijvoorbeeld ook huisartsen voorgaan als de nood bij hen hoger is.

In de Kamer gingen al stemmen op om de export van mondkapjes, handschoenen en beschermende pakken te verbieden, zoals Duitsland heeft gedaan. Of om naar Frans voorbeeld de voorraden in beslag te nemen en door de overheid te laten uitdelen. Maar daar voelt de liberale bewindsman niets voor.

Debat Tweede Kamer over corona

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de aanpak van het virus in Nederland. Bekijk het debat hieronder terug.

Twee nieuwe besmettingen

In Nootdorp is een echtpaar van middelbare leeftijd besmet met het coronavirus. Het stel zit in thuisisolatie. Ze zijn waarschijnlijk ziek geworden op vakantie in Noord-Italië. De GGD doet contactonderzoek.

Haagse student niet besmet

De Universiteit Leiden laat via de website weten dat de student die in thuisisolatie zat niet besmet is met het coronavirus. De student, die in Italië is geweest en bij thuiskomst ziek werd, verbleef in isolatie binnen een wooncomplex van de universiteit in Den Haag. De isolatie is opgeheven.

Vijftien nieuwe besmettingen in Nederland

Het RIVM heeft woensdag bekendgemaakt dat er in Nederland vijftien nieuwe mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens een kaart van het RIVM zijn er in onze regio geen besmettingen bijgekomen.

In totaal zijn er nu 38 mensen besmet. Vier zijn opgenomen in het ziekenhuis. De andere elf zitten thuis in isolatie. De meeste mensen bij wie het virus is geconstateerd, zijn in Noord-Italië geweest of hebben contact gehad met een eerdere patiënt. De GGD's doen contactonderzoek.

Wie besmet is met het coronavirus of contact heeft gehad met een besmet iemand, verblijft doorgaans in thuisisolatie. Maar wat is dat? In onderstaande video leggen we dat uit:

Buitenlandse Zaken: reis alleen nog naar Noord-Italië als het echt nodig is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Noord-Italië aangescherpt. Het ministerie raadt Nederlanders af naar het gebied, waar het coronavirus om zich heen grijpt, af te reizen als dat niet noodzakelijk is. Het departement doet dat op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat 'zo snel mogelijk' een strenger reisadvies wilde.

Regels bij thuisisolatie

Wie thuis moet blijven vanwege besmetting met corona of een ziek familielid moet zich aan een aantal regels houden zoals goed schoonmaken, mondmasker voor huisgenoten, niet zoenen en geen seks.

Lees hier wat je wat je thuis wel/niet mag doen.

Kind van 5 besmet

In Alphen aan den Rijn is het coronavirus vastgesteld bij een kind van 5. Dat meldt GGD Hollands Midden maandag. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië. Na de reis is de kleuter nog niet naar school geweest. Twee andere Alphense gezinnen zitten uit voorzorg thuis.

Volgens de GGD zit het kind op dit moment in thuisisolatie. 'Contacten van de patiënt worden momenteel door de GGD benaderd en krijgen leefregels en instructies hoe te handelen bij klachten', laat GGD Hollands Midden weten. 'Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.'

Nog twee Alphense gezinnen thuis

Het gezin was op wintersport in Noord-Italië en reisde samen met een ander gezin, waarvan leerlingen op dezelfde school zitten als de 5-jarige bij wie het coronavirus is vastgesteld. In dit gezin zijn geen klachten geconstateerd die passen bij het virus. Uit voorzorg blijft het gezin wel twee weken thuis. Gedurende die periode worden de gezinsleden dagelijks gemonitord door de GGD.

Een derde gezin verbleef op hetzelfde vakantieadres. Dit gezin hoeft niet in quarantaine, maar toch is door de Bonifacius School in overleg met de ouders besloten ook deze kinderen uit voorzorg veertien dagen thuis te houden.

Reactie burgemeester besmetting Alphen

Burgemeester Liesbeth Spies heeft maandagavond gereageerd op de coronabesmetting in Alphen aan den Rijn en de thuisisolatie van het 5-jarige kind. 'Daaruit kun je afleiden dat de situatie niet heel ernstig is', zegt ze.

Burgemeester Spies reageert voor de camera van mediapartner Studio Alphen:

Extra drukte bij huisartsen en gezondheidscentra

Huisartsen stuurden maandag een open brief aan minister Bruins waarin ze hun zorgen uiten over de uitbraak van het coronavirus en toenemende druk op de gezondheidszorg. Binnen de regio is dat al merkbaar; huisartsenpraktijken- en posten krijgen per dag tientallen telefoontjes meer te verwerken. 'Mensen zijn ongerust', zegt de assistente van huisartsenpraktijk Ypenburg. 'Ze willen informatie, of ze mogen reizen en niet thuis hoeven blijven bijvoorbeeld. We zijn goed voorbereid op eventuele besmettingen. We hebben ook een speciaal ingericht spreekuur, waar we twijfelgevallen meteen naar verwijzen.'

De assistente van huisartsenpraktijk Akkerman in het Zoetermeerse Gezondheidscentrum Rokkeveen-Oost: 'We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes extra van mensen die ongerust zijn, vooral als ze hoesten en koorts hebben. Maar er heerst ook een gewone griep. Mensen worden wat zenuwachtiger door wat er allemaal in de media verschijnt. Als we het niet vertrouwen sturen we diegene meteen door naar de huisarts. Die heeft weer een directe lijn met de GGD. Wij zijn verder goed voorbereid. Ook maken we extra schoon en we schudden geen handen, geen highfives of zoenen. Wij zwaaien naar elkaar.'

Kabinet: voorlopig is indammen coronavirus genoeg

Het kabinet blijft zich voorlopig richten op het indammen van het coronavirus. Mocht het virus toch fors verder om zich heen grijpen, dan liggen er maatregelen klaar voor een volgende stap, zegt premier Mark Rutte na crisisberaad met betrokken ministers. Daarvoor worden nu voorbereidingen getroffen. Het dagelijks leven moet vooral gewoon doorgaan, is zijn boodschap. 'Kinderen kunnen gewoon naar school. Vergaderingen kunnen gewoon doorgaan. En grote evenementen gelasten we niet af.'

Breng coronapatiënten niet naar verpleeghuizen

Het voornemen van minister Bruins (Medische Zorg) om patiënten met het nieuwe coronavirus eventueel te verzorgen in verpleeghuizen als de ziekenhuizen te vol komen te liggen, stuit op grote weerstand bij Ouderenbond ANBO. Volgens directeur Liane den Haan is dat een een ondoordacht en onzinnig plan dat meteen van tafel moet. 'In verpleeghuizen wonen hele kwetsbare oude mensen met een zeer fragiele gezondheid. Het is een ongewenst hoog risico om deze mensen aan een mogelijke besmetting bloot te stellen.'

Het idee om zo nodig verpleeghuizen als alternatieve locatie aan te wijzen voor coronapatiënten komt van het landelijke Outbreak Management Team (OMT). Dat team van deskundigen van onder meer het RIVM adviseert de GGD'en in het land nu al voorbereidingen te treffen voor alternatieve behandellocaties, 'om de capaciteit van de zorg op korte termijn uit te kunnen breiden en optimaal te benutten'.

Beschermingsmiddelen

De minister heeft ook laten kijken of de zorgmedewerkers beschikken over voldoende beschermingsmiddelen als mondkapjes. Er is nog geen signaal dat er een tekort is, maar de vraag neemt volgens Bruins wel toe. De minister wil dat er in Europees verband een voorraad aangelegd wordt voor het geval er tekorten ontstaan.

De minister benadrukt dat de hulpmiddelen er vooral zijn 'om patiënten te kunnen behandelen in de zorgsector, en dat ze weinig bescherming bieden voor algemeen gebruik. Gebruik daarvan door het publiek is geen praktische maatregel.'

Thuisblijfadvies

In verband met de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het dagelijks leven, ook kan dit consequenties hebben voor het eventueel bijwonen van een rechtszaak. Dat meldt Rechtspraak op de website.

Delft

Afgelopen zaterdag werd bekend dat een 23-jarige studente uit Delft besmet is met het coronavirus. Ook zij is op vakantie geweest in Noord-Italië. De vrouw zat de eerste dagen in thuisisolatie. Inmiddels heeft de GGD besloten haar over te plaatsen naar een andere woonruimte, omdat isolatie in haar studentenwoning lastig vol te houden is. De Delftse maakt het redelijk goed.

De GGD vraagt mensen met gezondheidsklachten te bellen naar het landelijke informatienummer (0800-1351) voordat zij de huisarts raadplegen. Ook mensen met vragen over het coronavirus kunnen daar terecht. Als klachten verergeren moet de huisarts gebeld worden. Eerder werd al opgeroepen om de praktijk te bellen en om niet zelf bij de huisarts langs te gaan. Dit om eventuele besmetting van anderen te voorkomen.

Ziekteverschijnselen

Om overbelaste huisartsen en GGD's een hart onder de riem te steken heeft het RIVM maandagmiddag ook een oproep gedaan: alleen mensen met heftige klachten zoals hoge koorts in combinatie met kortademigheid moeten de dokter bellen. 'Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom geen dokter te bellen', laat het RIVM weten.

Volgens het RIVM is het 'geen probleem' dat sommige besmettingen op deze manier niet geregistreerd worden. Het advies om bij ziekteverschijnselen meteen thuis te blijven geldt alleen voor mensen die onlangs in een van de risicolanden zijn geweest: China, Zuid-Korea, Iran, een deel van Japan en het noorden van Italië. Mensen uit bijvoorbeeld Loon op Zand, waar de eerste Nederlandse patiënt vandaan komt, hoeven dat niet.

