Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus, hele gezin in thuisisolatie

Volgens de GGD zit het kind op dit moment in thuisisolatie. 'Contacten van de patiënt worden momenteel door de GGD benaderd en krijgen leefregels en instructies hoe te handelen bij klachten', laat GGD Hollands Midden weten. 'Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.'

Burgemeester Liesbeth Spies heeft maandagavond gereageerd op de coronabesmetting in Alphen aan den Rijn. Volgens haar zit het hele gezin van het 5-jarige kind in thuisisolatie. ‘Daaruit kun je afleiden dat de situatie niet heel ernstig is’, zegt ze. De burgemeester laat weten dat het gezin op wintersport was in Noord-Italië.

Burgemeester Spies reageert voor de camera van mediapartner Studio Alphen:

Spies zegt dat het gezin afgelopen weekend net thuis was, toen het kind ziekteverschijnselen kreeg en getest is. 'Vandaag is die test positief gebleken.' Ze noemt het een onplezierig einde van een wintersportvakantie. 'Je hoopt natuurlijk vooral dat het kind heel snel zal herstellen en dat de situatie voor de familie snel verandert.'

In Alphen aan den Rijn worden er geen verdere maatregelen genomen, vertelt de burgemeester maandagavond. 'In het algemeen geldt voor iedereen: wees extra alert op je persoonlijk hygiëne. En leef verder je normale leven, zoals je dat altijd doet.'

Nieuwe besmettingen

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen. 'Zij passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.'

Het RIVM liet eerder weten dat er tot maandag acht nieuwe besmettingen bij waren gekomen. Volgens GGD Haaglanden en Hollands Midden zaten daar nog geen gevallen uit onze regio bij. Met het meest recente geval in Alphen aan den Rijn zijn er in Nederland nu minimaal 19 coronabesmettingen bekend.

Delft

Afgelopen zaterdag werd bekend dat een 23-jarige studente uit Delft besmet is met het coronavirus. Ook zij is op vakantie geweest in Noord-Italië. De vrouw zat de eerste dagen in thuisisolatie. Inmiddels heeft de GGD besloten haar over te plaatsen naar een andere woonruimte, omdat isolatie in haar studentenwoning lastig vol te houden is. De Delftse maakt het redelijk goed.

De GGD vraagt mensen met gezondheidsklachten te bellen naar het landelijke informatienummer (0800-1351) voordat zij de huisarts raadplegen. Ook mensen met vragen over het coronavirus kunnen daar terecht. Als klachten verergeren moet de huisarts gebeld worden. Eerder werd al opgeroepen om de praktijk te bellen en om niet zelf bij de huisarts langs te gaan. Dit om eventuele besmetting van anderen te voorkomen.

Thuisblijfadvies

Om overbelaste huisartsen en GGD's een hart onder de riem te steken heeft het RIVM maandagmiddag ook een oproep gedaan: alleen mensen met heftige klachten zoals hoge koorts in combinatie met kortademigheid moeten de dokter bellen. 'Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom geen dokter te bellen', laat het RIVM weten.

Volgens het RIVM is het 'geen probleem' dat sommige besmettingen op deze manier niet geregistreerd worden. Het advies om bij ziekteverschijnselen meteen thuis te blijven geldt alleen voor mensen die onlangs in een van de risicolanden zijn geweest: China, Zuid-Korea, Iran, een deel van Japan en het noorden van Italië. Mensen uit bijvoorbeeld Loon op Zand, waar de eerste Nederlandse patiënt vandaan komt, hoeven dat niet.

