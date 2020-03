Unieke kleurenbeelden van gebombardeerd Bezuidenhout gevonden

In de eigen collectie had het Haags Gemeentearchief al een foto gevonden van hoe een Amerikaanse soldaat de buurt filmt na het bombardement van 3 maart 1945. De bommen waren bedoeld voor de Duitse V2-installaties in het Haagse Bos, maar door slecht weer en menselijke fouten kwamen de bommen op de wijk terecht. Honderden Hagenaars stierven of raakten gewond. Tienduizenden verloren hun huis.

De foto in het Haagse archief is gemaakt door François Buis. Hij maakte na de bevrijding foto's van het kapot gebombardeerde Bezuidenhout en trof hier een Amerikaanse militair die een film maakte voor in de Verenigde Staten. Researchers van het gemeentearchief vonden de beelden uiteindelijk in de National Archives in Washington en kregen een kopie.

Bekijk de beelden hieronder:

De beelden bestaan uit losse filmfragmenten die vanuit diverse camerastandpunten zijn gefilmd. Het is duidelijk de bedoeling dat er van deze beelden later nog een film gemonteerd zou worden. Op de fragmenten is onder meer de toren van de Parkstraatkerk te zien en van de wijk Bezuidenhout in puin.

LEES OOK: