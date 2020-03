Politiechef Den Haag maakt zich zorgen om personeel: '2019 was ongelooflijk intensief'

'Het was een ongelooflijk druk jaar', zegt Paul van Musscher, chef van de politie-eenheid Den Haag over 2019. En in 2020 ziet hij het ook niet rustiger worden. Toch denkt hij dat de politie-eenheid het werk aankan, al zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

'We komen 400 man tekort in de blauwe politie, daar worden aspiranten voor opgeleid, maar die zijn niet meteen inzetbaar. Dus je merkt dat er mensen te weinig zijn. Wel zien we dat het ziekteverzuim in 2019 is gedaald. We hebben onze doelen gehaald, daar ben ik best trots op', aldus Van Musscher.

Voor de politie was 2019 een extreem druk jaar. Het begon met de vonkenregen op Scheveningen met de jaarwisseling. Er waren door alle boeren-, bouwers- en Zwarte Piet-protesten meer demonstraties dan ooit in Den Haag. Er was intern gedoe over agenten die over de schreef gingen en het jaar eindigde met een decembermaand die Van Musscher omschrijft als 'een jaarwisseling die een maand duurde.' 'We hadden continu een peloton ME paraat', zegt de politiechef daar nu over.

Ziekteverzuim

Met een ziekteverzuim van 6,4 procent is de eenheid Den Haag de best scorende van het land. De baas van de regionale politie wil dat graag zo houden, maar hij maakt zich wel zorgen of dat gaat lukken, omdat het ook dit jaar weer druk zal zijn. 'De spin-off van de Formule 1 en het Eurovisie Songfestival naar de regio, de Invictus Games, Veteranendag, de festivals Parkpop en de Life I Live zijn allemaal in Den Haag en die geven ook weer extra druk.'

Over hoe dat georganiseerd moet worden is er veel overleg tussen de politie, de organisatoren van al die evenementen, en de burgemeesters in de regio. 'En met de ondernemingsraad, mensen moeten nog wel met vakantie kunnen.'

Meer zorgen

Zorgen zijn er ook over de criminaliteit. Volgens de Veiligheidsmonitor die maandag werd gepresenteerd daalt die al jaren, ook weer in 2019, maar de laatste twee maanden is er weer een stijging te zien. 'Overvallen en berovingen stijgen sinds kort weer. De vraag is nog of dat een trendbreuk is, of een tijdelijke opleving. Verder is de klassieke criminaliteit er nog steeds, maar komen er ook nieuwe dingen bij: het coronavirus, krijgen we weer een nieuwe vluchtelingenstroom uit Syrië? En cybercriminaliteit.'

Voor dat laatste heeft de eenheid een nieuw cybercrimeteam opgezet, waar ruim twintig mensen in werken. 'Die werven we bij de technische universiteiten, maar we hebben ook iemand van FoxIT binnengehaald', zo vertelt Van Musscher. 'Met dat team doen we onderzoek naar bijvoorbeeld ddos-aanvallen, ransomware en sextortion.'

Messen

Verschillende burgemeesters hebben zich de afgelopen tijd uitgesproken over het toegenomen messenbezit onder jongeren, naar aanleiding van een aantal ernstige steekincidenten, met als dieptepunt de dood van Bilal Aydin. 'Wat met Bilal is gebeurd is verschrikkelijk, maar uit de cijfers blijkt nog niet dat er schrikbarende toename is van steekincidenten. Wel van messenbezit onder 12- tot 17-jarigen.'

Van Musscher is het eens met de oproep van burgemeester Aptroot dat de ouders een belangrijke rol hebben om het bezit van messen terug te dringen. 'Maar ook scholen, sportclubs en wij. We moeten jonge jongens duidelijk maken dat je een loser bent als je met een mes loopt, dat het niet cool is.' Van Musscher is nog niet voor preventief fouilleren, zoals wel in Rotterdam gebeurt. Wel komt er in het voorjaar een inleveractie voor wapens.

Dienstverlening

'Uiteindelijk is dienstverlening aan de burger onze prioriteit', zo zegt de politiechef. 'Die gaan we bijvoorbeeld verbeteren door het doen van aangifte nog weer makkelijker te maken.' Als voorbeeld noemt hij winkeldiefstal: 'Dat is het meest gepleegde delict. Maar veel winkeliers doen geen aangifte omdat het teveel tijd kost. We gaan het mogelijk maken om dat gewoon vanuit de winkel te doen, zodat je niet meer een paar uur verliest op het politiebureau.'

Hij blikt nog één keer terug op dat overvolle jaar 2019: 'We zijn trots dat we het hebben kunnen doen voor de inwoners van de regio. En dat doen we graag.'

