Vrouwen stelen portemonnee en telefoon van 79-jarige tijdens babbeltruc

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw komt op dinsdag 11 februari rond 15.15 uur thuis. Er staan op dat moment twee vrouwen voor haar deur, die zeggen dat ze even met haar willen praten over vrijwilligerswerk. Mevrouw laat de twee binnen en geeft ze iets te eten en te drinken, omdat ze daar om vragen. Ze vind het een beetje raar, maar vertrouwt de vrouwen wel.

De drie praten wat over het vrijwilligerswerk dat de vrouwen zouden doen. Het gaat over mensen in de flat die wel wat hulp kunnen gebruiken. Het slachtoffer geeft wat namen door van flatbewoners die dat mogelijk nodig hebben.

Naar het toilet

Dan vraagt één van de vrouwen of ze even naar de wc mag. Ze is daardoor vijf minuten uit het zicht van de bewoonster, die met de andere vrouw achterblijft in de woonkamer. Als ze terugkomt, vertelt ze dat ze is gebeld en dat ze meteen door moeten naar een andere flatbewoonster. Daarbij noemt ze een naam die mevrouw net heeft verteld.

De twee vertrekken en op dat moment ziet de 79-jarige vrouw dat haar tas ergens anders staat. Haar portemonnee met haar rijbewijs, pasjes en geld is eruit verdwenen. Ze gaat meteen naar de buurvrouw om te kijken of de vrouwen daar zijn, maar die zijn dan al via de parkeergarage naar buiten gegaan.

Ook telefoon weg

Het slachtoffer laat meteen haar pinpas blokkeren. Dat is op tijd, want er is nog geen geld van haar rekening gehaald. Later ontdekt ze dat ook haar iPhone van tafel is gestolen.

De vrouwen zijn gefilmd in de centrale hal van de flat. Met een smoes lukt het ze om met een bewoner mee naar binnen te lopen. De twee zijn duidelijk te zien.

Bij meerdere mensen geprobeerd

Voor het bezoek aan de 79-jarige vrouw zijn de vrouwen ook al met een smoes bij een andere vrouw naar binnen gegaan. Ze wilden ook hier naar de wc. Deze bewoonster vertrouwde het niet, heeft op de gang gewacht en heeft de twee daarna weggestuurd.

De politie sluit niet uit dat de vrouwen vaker proberen om op deze manier slachtoffers te maken en komt graag in contact met mensen die mogelijk ook slachtoffer of bijna slachtoffer van de twee zijn geworden.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem