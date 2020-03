Drie vrienden slachtoffer van beroving: 'Wat kan je tegen tien man doen?'

'Ik denk dat ze dachten: we gaan iemand zoeken en beroven. Als je dan drie gasten ziet zitten… sla je slag.' Aan het woord is een 18-jarige jongen uit Den Haag, die in oktober samen met twee vrienden het slachtoffer van een gewelddadige beroving is geworden. Ze zijn belaagd door een groep van 8 à 10 jongens, die ze bedreigden met een mes en er vandoor zijn gegaan met een telefoon en een koptelefoon.

De vrienden van 17 en 18 jaar gaan op vrijdagavond 18 oktober naar een feestje van een andere vriend. Ze spreken met elkaar af in het Haagse Bos, bij een bankje langs het Zuiderpad, vlakbij de ingang aan de Boslaan. Het plan is om vanaf daar naar het feestje te fietsen. Het is ongeveer 21.15 uur als ze er alle drie zijn. Ze blijven nog even zitten en praten wat met elkaar.

'We zagen een groep gasten langslopen, maar je denkt niet meteen dat ze iets van plan zijn. Een paar minuten later kwamen ze terug', vertelt één van de slachtoffers. 'Ze kwamen om ons heen staan en op onze fietsen zitten. Ze vroegen of we rijk waren, maar we hebben gezegd dat we dat niet zijn omdat we studenten zijn... wat verwacht je? Je denkt: dit zit niet goed.'

Bedreiging met mes

De jongens vragen wat voor telefoons de vrienden hebben en eisen hun spullen. 'Wat ga je met z’n drieën tegen tien man doen, waarvan er twee een mes hebben?' Want alsof de situatie nog niet bedreigend en intimiderend genoeg is, wordt er een mes getrokken.

'Ze hebben het mes naar voren gehouden. Gasten die achteraan stonden schreeuwden: 'steek hem als hij niet meewerkt', maar ze zijn er niet heel dichtbij mee gekomen. Maar het is toch bedreigend. Het is niet fijn als er iemand met een mes voor je neus staat. Het is ook niet nodig om met een mes op straat te lopen. Ik heb er wel wat dingen over gehoord. Er wordt gezegd: 'ik heb het nodig om me te verdedigen.' Maar als jij er niet mee loopt, hoeft een ander er ook niet mee te lopen', zegt de 18-jarige jongen.

Telefoon en koptelefoon afgepakt

'Ze geprobeerd om ons alle drie in een wurggreep te pakken. Dat is niet gelukt. Ze hebben me tegen mijn hoofd geslagen. Ik had zo'n tasje om, waar mijn telefoon in zat. Die hebben ze met z’n drieën van me af staan trekken. Ik wilde hem natuurlijk niet zomaar afgeven', zegt het slachtoffer.

Uiteindelijk lukt het om de Samsung S8 af te pakken. Verder nemen de jongens ook de koptelefoon van één van de vrienden mee. De groep vlucht het Haagse Bos uit en rent richting de Koekamp. Ze blijven niet bij elkaar: in ieder geval twee van hen zijn via de Prins Clauslaan, langs de Utrechtsebaan in de richting van het Paleis van Justitie gelopen.

'We moeten weg, nu'

'We zijn zo snel mogelijk op de fiets gestapt. We dachten: we moeten weg hier, nu. Wie weet komen ze nog terug. Toen zijn we naar het politiebureau gefietst', vertelt het slachtoffer. 'Ik was erna veel meer op mijn hoede. Als ik over straat liep en ik zag iemand lopen, dacht ik daar al veel meer van dan daarvoor. Ik dacht: ik moet uitkijken. Al lijkt het niet op iemand die iets gaat doen, het is toch iets dat in je hoofd blijft afspelen.'

'Het mooiste zou zijn als ze gevonden worden. Ik zou het vooral heel fijn vinden als ze te weten krijgen dat het echt iets met iemand doet en dat ze gewoon van andermans spullen af moeten blijven.'

Rond de 16 jaar oud

Het gaat om een groep van 8 à 10 jonge jongens. Ze worden rond de 16 jaar oud geschat. Omdat ze minderjarig zijn, geeft het Openbaar Ministerie geen toestemming om bewakingsbeelden te tonen. De politie hoopt dat er iemand is die weet wie er bij de groep horen. Mogelijk zijn ze vaker in de buurt van het Haagse Bos te vinden, of zijn ze iemand opgevallen op vrijdagavond 18 oktober tussen 21.15 en 21.30 uur. Het zou ook kunnen dat ze in de afgelopen maanden over de beroving hebben gepraat met anderen.

Er viel het slachtoffer iets op aan de groep: 'Ik denk dat het gemixt was, hoe ze dachten over wat ze aan het doen waren. Er waren er een paar die het misschien liever niet wilden doen. En een paar die het juist wel graag wilden doen. Ik denk dat dat zeker iets met groepsdruk te maken heeft gehad.'

