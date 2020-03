Domino's Pizza Oude Haagweg voor vijfde keer overvallen

Het filiaal van Domino's Pizza aan de Oude Haagweg in Den Haag is maandagavond voor de vijfde keer doelwit geweest van een overval. Een gewapende man stapte rond 21.00 uur de pizzeria binnen en eiste geld van het aanwezige personeel. Volgens de politie ging hij er zonder buit vandoor in de richting van de Maurice Ravelweg.

De politie is op zoek naar getuigen. Het signalement van de man: getint met een klein postuur en rond de 23 jaar oud. Hij droeg zwarte kleding met daaronder oranje. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen maar de politie te bellen.

Het filiaal van Domino's Pizza kreeg vier keer eerder te maken met overvallers: in maart 2012, maart en augustus 2016 en in december 2018. De pizzawinkel stapte hierdoor tussentijds over op een cash free betaalsysteem.

Veiligheidsprogramma

De cash free winkels zijn een onderdeel van het veiligheidsprogramma binnen Domino’s, zo valt te lezen op de website van de pizzaketen. Toch is daar nog niet iedereen van doordrongen, getuige de overval op het filiaal aan de Oude Haagweg.

'Veel overvallers denken dat de vestigingen en bezorgers veel cash hebben', aldus Marcel van Elk, veiligheidscoördinator Domino’s. 'Daarom zijn we dagelijks bezig de veiligheid in- en om onze winkels te borgen. Zo vond er in afgelopen jaren in iedere vestiging een veiligheidsscan plaats. Ook adviseerden we hoe een winkel zelf verbeteringen kan doorvoeren, stelden we veiligheidspakketten samen en verzorgden we ‘overvaltrainingen voor managers.'

Volgens Van Elk werpt dat zijn vruchten af. 'Het aantal overvallen op onze winkels daalt.'