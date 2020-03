Wesley (28) loopt alle afstanden tijdens de CPC: 'Ik heb onderschat hoe zwaar het is'

Voor Wesley is de CPC Loop een ideaal evenement. Want hij heeft bijzondere verzameling. 'Ik verzamel hardloopmedailles', vertelt Wesley. 'Ik probeer bijna wekelijks wel bij een hardloopevenement in het land te zijn. Ik denk dat ik er inmiddels al driehonderd heb. In 2019 alleen al heb ik zo'n vijftig medailles bij elkaar gerend.'

In Den Haag kon de ervaren loper drie medailles op een dag toevoegen aan zijn collectie. Maar gemakkelijk ging het niet. 'De vijf en de tien kilometer komen redelijk snel achter elkaar, dat is prettig', legt hij uit. 'Maar tussen de tien kilometer en de halve marathon zit zo'n twee uur. Dan gaan mijn spieren dus in de ruststand en dan moet er opeens nog een halve marathon gelopen worden. Dat was echt een uitdaging voor mij.'

Sociale aspect

Aan het einde van de halve marathon (21,1 kilometer) zat Wesley er om die reden dan ook helemaal doorheen. 'Het was heel zwaar om te doen', vertelt hij. 'Vanaf 18, 19 kilometer ga je je benen echt voelen. Maar gelukkig ben je er dan bijna. Het is dan een kwestie van volhouden en aftellen tot de 21,1 kilometer. En dan heb ik de halve marathon zelfs nog onder de twee uur gelopen. Verbazingwekkend.'

Wesley rent al zo'n tien jaar, maar de laatste vier à vijf jaar is het een stuk serieuzer geworden. Bovendien loopt hij niet alleen hard voor de sportieve uitdaging, maar vindt hij ook het sociale aspect ook heel belangrijk. 'Ik vind het leuk om andere hardlopers te ontmoeten en samen op te trekken tijdens wedstrijden', vertelt hij. 'Ik heb bijvoorbeeld een Instagram-account met ruim 2500 volgers, waar ik al mijn hardloopervaringen op deel. Ook daar kom ik in gesprek met andere renners. Hartstikke leuk, we zijn een soort community.'

Marathon van Rotterdam

Zijn Instagram-vrienden hebben hem er ook zondag doorheen gesleept. 'Er hebben veel vrienden, die ik via Instagram ken, meegelopen, waarvan een van hen ook alle afstanden heeft gelopen. Ik stond er dus niet alleen voor.'

In totaal heeft Wesley zondag 36,1 kilometer gelopen. 'Het is een goede oefening voor de marathon in Rotterdam die ik in april ga lopen.' Maar ondertussen is het voor Wesley net zo belangrijk dat hij zijn medaillecollectie heeft kunnen spekken. 'Ik denk dat ze allemaal evenveel waard zijn, want het is een collectie van drie. Het is het eerste evenement wat ik heb gelopen, waar ik drie medailles heb gewonnen. Maar als ik echt moet kiezen is die van de 21 kilometer toch wel de mooiste. Omdat je dan al een 5 en 10 kilometer hebt gelopen en je dan nog even de zwaarste afstand moet lopen.'

