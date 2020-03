Nieuw: QR-sticker om kapotte informatieborden in Zuid-Holland te melden

Digitaal display defect? Even scannen en de reparateur is gewaarschuwd! | Foto: Provincie Zuid-Holland

Daar sta je dan, bij de halte. Zonder een idee wanneer de bus komt. Of de tram natuurlijk. Want dat handige digitale bord met de laatste informatie doet het weer eens niet. Of de informatie die erop staat, klopt niet. Wat te doen? Voor bewoners van Zuid-Holland Noord is er een oplossing.

En die is: een sticker met een unieke QR-code die op de paal van het bord is geplakt. Als je deze scant met jouw mobiele telefoon, kun je direct een melding sturen naar de reparateur. Misschien komt die te laat voor jou, maar jouw medereizigers zullen je dankbaar zijn.

En jij kan, als je toch jouw telefoon vast hebt, in een van de vele reizigersapps kijken wanneer jouw bus of tram komt. Als je echt toegewijd bent aan een werkend display, kun je er zelfs voor kiezen om bericht te krijgen van wat er met jouw melding is gebeurd.

Uitrol

De sticker is voorlopig alleen te vinden in het noorden van de provincie Zuid-Holland. In 2020 komen ook de Drechtsteden, de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee aan de beurt. Later dit jaar start vervolgens de uitrol in heel Nederland. Volgens de provincie maakt de QR-sticker meldingen sneller en gerichter. Daardoor zouden problemen ook sneller opgelost moeten worden.

