Nieuwe commercieel directeur ADO vol vertrouwen: 'Geloof heilig in toename sponsoring'

Als kind wilde hij profvoetballer worden. Maar toen dat bij een droom bleef, kwam Gert-Jan Bunt (52) op een andere manier in zijn geliefde voetbalwereld terecht. Zo is hij naast zijn baan bij verzekeringsmaatschappij ASR Nederland al elf jaar voorzitter van amateurclub Excelsior Maassluis. En sinds maandag is hij de nieuwe commercieel directeur van ADO Den Haag.

'Gaaf om van je hobby je beroep te maken', zegt Bunt tijdens z'n tweede werkdag bij ADO. 'Zo'n baan moet op je pad komen. Ik heb al langer de ambitie om iets in het betaalde voetbal te doen en deze kans kon ik uiteraard niet laten liggen. Chris Woerts (marketeer en voormalig commercieel directeur van onder andere Feyenoord, red.) heeft me in contact gebracht met ADO en dat klikte meteen. In de gesprekken merkte ik dat ik ga samenwerken met een nieuw team met bevlogen mensen. En het driejarenplan dat er ligt, zit goed in elkaar.'

Wat is er met name goed aan het driejarenplan dat directeur Mohammed Hamdi met instemming van de Chinese eigenaar heeft opgesteld?

'Ik kan en wil nu nog niet inhoudelijk ingaan op dat soort vragen, maar het plan zit logisch in elkaar. Het is vooral geen hoogdravend verhaal en ik heb er een goed gevoel bij. We gaan er met zijn allen vorm aan geven.'

Maar wat blijft er over van die plannen als ADO dit seizoen degradeert?

'Als dat mocht gebeuren dan zijn daar natuurlijk ook plannen voor, maar ook daar kan ik nu helaas nog niets over zeggen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het gaan redden dit seizoen hoor. Ik ben een positief mens. Waarom zouden we komend weekend niet kunnen stunten bij AZ? Ik geloof daar wel in.'

Het is ADO Den Haag door de jaren heen nooit gelukt om substantieel grote sponsoren aan zich te binden. Daar ligt dus een behoorlijke uitdaging voor je?

'Ja, ADO moet meer inkomsten genereren en we zullen daarvoor kijken wat er verbeterd moet worden binnen de club. Zo moet bijvoorbeeld de bezettingsgraad omhoog in het fantastische stadion dat we hebben, ook op niet-wedstrijddagen. We hebben al veel mooie bedrijven die ons steunen en ik geloof er heilig in dat de sponsoring bij ADO zal toenemen.'

Blijf je voorzitter van Excelsior Maassluis?

'Ja, ik kijk de komende tijd of dat te combineren is met mijn nieuwe werk bij ADO Den Haag. Misschien levert dat wel kansen op en versterkt het elkaar. In de zomer kijk ik dan of het misschien toch beter is om te stoppen als voorzitter.'

'Weet je trouwens wat mooi is? Ik volg de eredivisie uiteraard op de voet en ADO in het bijzonder. Want die club ligt zo'n beetje in mijn achtertuin. Maar vanaf dat ik wist dat ik voor ADO ging werken, is het opeens heel anders. Ik betrapte mezelf erop dat ik bevend van de spanning voor de tv zit bij een wedstrijd, als een supporter.'

