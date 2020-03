Elf jaar cel vanwege doodschieten overbuurman

Hagenaar Abdulaziz U. (52) die begin vorig jaar in de Haagse Schilderswijk zijn overbuurman op klaarlichte dag op straat doodschoot, is veroordeeld tot elf jaar cel. Volgens de verdachte werd hij bespied door het slachtoffer. Daarover zouden ze ruzie hebben gekregen.

Op 8 januari 2019 kwam de verdachte omstreeks 13.00 uur 's middags de 48-jarige overbuurman tegen in de Netscherstraat, waar ze beide woonden. De verdachte en het slachtoffer kregen opnieuw woorden. U. vuurde vervolgens driemaal op het slachtoffer, twee keer in de rug en een keer in zijn buik. Vlak na het incident meldde de verdachte zich bij de politie.

De schutter vertelde de rechtbank twee weken geleden, tijdens de strafzitting, dat het slachtoffer tijdens hun ontmoeting op straat een onverwachte beweging had gemaakt naar hem. Hij voelde zich al bedreigd door zijn overbuurman, en schoot daarom uit zelfverdediging op hem. De verdachte had een doorgeladen wapen op zak.

Geen zelfverdediging

Volgens de rechtbank was er geen sprake van zelfverdediging. Er zijn geen aanwijzingen dat de overbuurman de verdachte bedreigde. Hij had immers geen wapen of mes bij zich.

De rechtbank verwijt U. dat hij geen berouw heeft van zijn daad. Na de schietpartij noemde hij het slachtoffer nog de 'eerloze' en 'de verachtelijke'. 'U laat op geen enkele manier zien hoe verwerpelijk uw daad is', zei de rechter dinsdag tijdens de uitspraak. Het enige wat in het voordeel van de verdachte pleit, is volgens de rechtbank dat hij zichzelf heeft aangegeven.

Kille executie

Het OM had 14 jaar cel geëist tegen Abdulaziz U. De officier van justitie sprak twee weken geleden op de strafzitting over een 'kille executie' van de overbuurman door de verdachte. De rechtbank vindt dat niet duidelijk is geworden wat het echte motief was van U. voor het levensdelict.

LEES OOK: Moordzaak Schilderswijk: 'We zagen hem liggen, hij had gaatjes in zijn buik'