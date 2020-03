Thuisisolatie door coronabesmetting: hoe werkt dat?

In onze regio zijn op dit moment twee besmettingen van het coronavirus bekend. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt verblijven patiƫnten en eventuele huisgenoten thuis in isolatie. De GGD gaat er daarbij vanuit dat de ziektedragers zich houden aan (de) speciaal daarvoor opgestelde leefregels. Zo'n thuisisolatie hebben grote gevolgen voor het dagelijkse leven thuis.

Wat is het verschil tussen thuisisolatie en quarantaine?

Thuisisolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld.

Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in thuis quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine opgeheven.

Wat mag je thuis wel/niet doen?

De GGD houdt de thuisisolatie in de gaten. In een brief wordt de patiënt met het (bevestigde) coronavirus gevraagd om twee weken afgezonderd thuis te blijven. Hierin staat wat je wel of niet mag doen. Daarbij is het belangrijk dat je je houdt aan zogenoemde leefregels.

Bij thuisisolatie mag je niet naar buiten en kan je geen bezoek ontvangen, met uitzondering van de huisarts of de GGD. Dit geldt ook voor alle andere huisgenoten. Het contact met de andere huisgenoten moet zoveel mogelijk worden vermeden. En dat heeft best wel consequenties, want je moet dus alleen op je eigen (slaap)kamer verblijven. Een knuffel, zoenen of seks is er dus niet bij.

Mag je dan helemaal je slaapkamer niet uit?

Als je toch de kamer uit moet dan moet je een speciaal soort mondneusmasker (FFP1) opdoen, die door de GGD wordt aangeleverd. Dat geldt andersom ook voor huisgenoten die bij jou op de kamer moeten zijn. De huisgenoten moeten dan ook handschoenen dragen. Wasgoed, vaatwas en afval moet gescheiden verwerkt worden.

Wat kan je verder doen thuis?

Van belang is ook de persoonlijke hygiëne en een goede hygiëne in huis. Dus regelmatig je handen wassen met zeep. Als het mogelijk is gebruik je een eigen toilet en badkamer. Deze moeten dagelijks worden schoongemaakt. Dat geldt ook voor oppervlaktes die regelmatig worden gebruikt zoals nachtkastjes, deurklinken en lichtknopjes. Deze moeten extra worden schoongemaakt met huishoudbleek.

Wat doet de GGD als je verplicht thuis zit?

De GGD heeft dagelijks contact met om te vragen wie er in huis klachten hebben en welke. Daarbij gaat het om hoesten, kortademigheid en koorts. Pas wanneer je beter bent en de incubatietijd is verstreken zal de GGD een einde maken aan de thuisisolatie en komen de leefregels te vervallen.

