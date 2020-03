Bouwfout bij Legoland Scheveningen, geen zwaar verkeer meer op deel boulevard

Een tegenslag bij de bouw van het Legoland Discovery Centre in Scheveningen. Bij de aanleg van de kelder van de nieuwe attractie blijkt de bouwer een fout te hebben gemaakt. Daardoor is de constructie zó zwak dat er geen zware vrachtwagens bovenop kunnen rijden. Dat meldt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de gemeenteraad. De gemeente heeft inmiddels noodmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er toch zwaar verkeer gaat rijden.

De problemen kwamen aan het licht toen er lekkages optraden en scheuren in het dak van de kelder werden aangetroffen. Die scheuren werden onderzocht door een constructief adviesbureau. Daarbij rezen vragen over de sterkte van de constructie. Uit verder onderzoek blijkt nu dat 'de draagkracht van het kelderdak te laag is ten opzichte van de verleende vergunning, de overeengekomen contracten en de huidige verkeersfunctie', schrijft Revis in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de woordvoerder van de wethouder hebben de problemen geen gevolgen voor het verkeer dat gebruik maakt van de boulevard, daar zit de kelder niet onder. Het gaat om een driehoek tussen Legoland en het Kurhaus. 'In principe hoeft doorgaand verkeer daar geen gebruik van te maken', zegt hij. Maar het zou wel kunnen dat bijvoorbeeld tijdens de opbouw van strandtenten een vrachtwagen er overheen zouden willen rijden om te keren. Dat kan en mag niet meer, laat de woordvoerder weten.

Allerzwaarste vrachtwagens

De gemeente had in de verleende vergunning voorgeschreven dat de allerzwaarste vrachtwagens op de kelder zouden moeten kunnen rijden. Uit het onderzoek blijkt nu dat dit niet kan. De draagkracht is onvoldoende. Om dat toch mogelijk te maken, zou de hele kelder moeten worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. De gemeente noemt dat ‘disproportioneel’. Daarom worden nu maatregelen genomen die ervoor zorgen dat er in ieder geval wel gewone auto’s en lichtere vrachtwagens gebruik van kunnen maken. Het dak wordt daarna zo ingericht dat er geen zwaar verkeer op terecht kan komen. Dit heeft wel als consequentie dat de strandpaviljoens in de toekomst alleen vanaf het strand kunnen worden opgebouwd. Het vrachtverkeer dat hiervoor nodig is, mag geen gebruik meer maken van de Strandweg.

Revis schrijft ook dat de ontwikkelaar van het project op het voormalige terrein van Vitalizee in gebreke is gesteld. Die heeft nog een kans te reageren. Als blijkt dat de constructie inderdaad te zwak is, moet de ontwikkelaar aan de slag om de boel te versterken, zegt de woordvoerder van Revis. De gemeente laat ook de eigen rol onderzoeken. Een extern bureau gaat onder meer kijken hoe het toezicht op de gemaakte afspraken is verlopen.

Opknapbeurt

De problemen met het dak van de kelder hebben ook nog andere gevolgen. Het zou kunnen dat de opknapbeurt voor het middelste deel van de boulevard - voor het Kurhaus - een jaar moet worden uitgesteld. Dat betekent dat de werkzaamheden daar dan pas in de loop van 2021 beginnen. De komende tijd wordt hierover een definitieve beslissing genomen.

De bouw van Legoland in Scheveningen begon in maart 2018; bijna een jaar later was het klaar. In mei 2019 werden de eerste 30.000 steentjes aangeleverd. Twee weken geleden werd een grote giraffe geplaatst - uitgerekend schuin daarachter is het zwakke deel van het dak van de kelder. De bedoeling is dat de attractie in mei van dit jaar officieel open gaat.

