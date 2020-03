Inwoners eisen met spandoek en borden aandacht voor lelijke plekken in Den Hoorn

Een lokale actiegroep in Den Hoorn vindt dat hun dorp steeds meer verloedert. Nadat al jaren een stuk grond midden in het centrum braak ligt, is ook het laatste café dichtgetimmerd. Met creatieve teksten hopen de actievoerders ook de rest van het dorp wakker te schudden dat het zo niet langer verder kan.

Met de tekst: 'Pas als het kalf (ver)dronken is...', hopen de initiatiefnemers aandacht te vragen voor het dichtgespijkerde pand waar je direct bij het aandoen van Den Hoorn langsrijdt. 'Dit prachtige pand was tot vorig jaar nog een café, waar ook veel (ge)dronken werd', legt Tim van den Eijk uit. Hij is één van de de bedenkers van de leus die op het pand staat.

'Als je dit dorp binnen komt rijden, dan word je zo verwelkomd,' zegt hij al wijzend naar het dichtgetimmerde pand achter zich. 'Het is een prachtig pand van wel 100 jaar oud, maar het is nu helemaal dichtgespijkerd en staat gewoon te verloederen.' De actievoerders willen vooral niet als zeurpieten overkomen, maar met een knipoog het probleem aankaarten.

Fronsende dorpsbewoners

Vorige maand plaatsten de creatievelingen ook al grote witte letters in het zogeheten gat van de Den Hoorn. Een groot stuk grond dat al 15 jaar braak ligt, omdat er een discussie is of daar een supermarkt moet komen. 'Het is toch te zot voor woorden dat dit mooie dorpje middenin het centrum een kaal stuk grond heeft waar niks gebeurd, en aan de andere kant een dichtgespijkerde kroeg,' aldus Tim.

'Wij vinden dat je dan als burger wat van je moet laten horen. Ons doel: een glimlach van een passant, een frons van een dorpsbewoner, een bevestigende knik van een lokale ondernemer, een 'achter de oren krabben' van beleidsmakers of eigenaars. We merken nu al dat er over gepraat wordt. Het zou mooi zijn als de gemeente uiteindelijk ook tot actie overgaat.'

'Slopen doodzonde'

De gemeente Midden-Delfland laat in een reactie weten dat er kort geleden overleg plaatsvond tussen de vastgoedeigenaar van het pand en de projectleider van de gemeente. 'Er is de afspraak gemaakt dat de eigenaar op korte termijn met een voorstel komt voor een nieuwe ontwikkeling. De gemeente gaat dit voorstel beoordelen. We kunnen nu nog niets zeggen over de inhoud van het voorstel en over de termijn wanneer de realisatie gaat plaatsvinden,' aldus een woordvoerder.

De vastgoedeigenaar meldt dat hij van plan is om het monumentale pand te slopen en er appartementen neer te zetten. Bewoners vinden dat doodzonde. 'Dit pand hoort bij Den Hoorn' en 'Op die manier verdwijnt het dorpse karakter' zijn enkele reacties.

Visitekaartje

Dorpelingen zijn wel van mening dat het pand er in zijn huidige staat ook niet kan blijven staan. 'Het ziet er vies en lelijk uit,' aldus een inwoonster. Een andere dame vindt het vooral zonde. 'Als je Den Hoorn inrijdt, is dit het eerste wat je ziet. Zo'n dichtgetimmerd pand is niet echt een visitekaartje.'

