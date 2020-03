'Baron' Paul van Gorcum krijgt Walk of Fame-tegel: 'Ben er nog een beetje stil van'

'Baron' Paul van Gorcum is verguld met zijn Walk of Fame-tegel. I Foto: Amstel Catwalk

Hij glimt een dag later nog altijd van trots. Paul van Gorcum ontving dinsdag, op zijn 86e verjaardag, in Noordwijk een heuse Walk of Fame-tegel. De tegel die de acteur - die jarenlang de Baron speelde in de tv-avonturen van Bassie en Adriaan - kreeg, heeft een plekje gekregen voor de entree van theater De Muze.

'Het is niet in woorden uit te drukken, het was overweldigend', blikt de acteur woensdagochtend terug. 'Ik ben er nog een beetje stil van. Het was ontzettend leuk. Dit is de eerste tegel die is neergelegd in Nederland voor een acteur. De tegel is erg mooi geworden. Dat die werd uitgereikt door de burgemeester, vond ik ook heel bijzonder. Ik ben een beetje verbluft.'

Na de onthulling van de tegel - 'Die ligt uitnodigend voor de ingang van het theater'- vond in hotel Huis ter Duin de Paul van Gorcum-fandag plaats. 'Daar was een behoorlijk gezelschap. Toen we daar aankwamen, werd er luid en uit de grond van het hart 'Lang zal hij leven' gezongen. We hebben een wijntje gedronken, er waren toespraken en er waren fans voor handtekeningen. Helemaal uit - ik noem maar wat - Roermond en Friesland gekomen om mij te feliciteren. Ja, dan sta je - en dat gebeurt mij zelden hoor - met je mond vol tanden. Dat verwacht je niet. Kijk, je speelt een rol en dat doe je zo goed mogelijk en je hoopt dat die rol aanslaat.'

Drommels, drommels, drommels

Van Gorcum benadrukt dat het inmiddels al negentien jaar geleden is dat hij voor het laatst een Bassie en Adriaan-opname had. Maar ook zoveel jaren later wordt hij erop aangesproken en krijgt hij complimenten. 'Daar ben ik erg dankbaar voor.'

De acteur uit Noordwijk - die ook de stem van Gargamel op zich nam in de populaire Smurfen-tekenfilms - is vooral bekend van de uitspraak 'Drommels, drommels, drommels', terwijl die niet eens van hem was. 'Die uitspraak werd al gebruikt door Aad van Toor. Die nam de eerste keer de rol van de Baron op zich in het avontuur 'Het geheim van de schatkaart'. Maar dat werd een enorme verkleedpartij. Het was zoveel verkleden en omschakelen... Die man moest zich drie, vier, vijf keer per dag verkleden en omschakelen. Toen heeft hij mij gevraagd of ik die rol zou willen overnemen. Ik werkte eerder al eens mee aan een Bassie en Adriaan-serie, bijvoorbeeld als museumdirecteur. Toen dacht ik: dat doe ik wel, dat vind ik wel leuk. En dat heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een heel groot gebeuren'

'Kinderen genoten'

Hij weet wel waarom mensen hem na zoveel jaren nog altijd herinneren als de Baron. 'Kinderen wisten van tevoren: als de Baron in beeld komt, mislukt er iets. Daar genoten ze van. De Baron rende achter Bassie en Adriaan aan, wist zeker dat hij hen te pakken zou krijgen en dan viel hij in een zwembad of stond hij vast in zacht cement en ga zo maar door... Dat vonden de kinderen geweldig.'

Ondanks zijn inmiddels hoge leeftijd, werkt Van Gorcum nog steeds als acteur. 'Vlak voor Kerstmis heb ik nog in 'Tsjechov at sea' gespeeld, ik heb ook meegedaan aan een grote kerstmusical en ik spreek nog commercials in en doe lezingen over mijn vak.' Zo sprak Van Gorcum ook de stem in voor de Efteling-attractie Baron 1898. 'Als er wat aangeboden wordt en ik kan, doe ik het.' Lachend: 'Ik ben nog steeds in de running.'