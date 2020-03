Van Australië tot Amerika: de ontwerpen van Loes van Oosten gaan de hele wereld over

Loes is surface pattern designer. Je kan haar werk kennen van de verpakkingen van Albert Heijn en de illustraties voor tijdschriften zoals Flow en Libelle.

Loes' ontwerpen ontstaan door gewoon te beginnen. 'Het begint met een schets, daarna ga ik een stempel maken of papier snijden. Dan ga ik kijken: wat doet deze vorm, wat voor patroon kan ik hiermee maken? Wat voelt goed? Zo ontstaat een ontwerp dat ik in stof kan laten drukken of voor op een verpakking', vertelt Loes bij haar werkplek.

'Ik kon alleen maar slapen'

Voor Loes geen fancy werkruimte met nog een hoop andere creatievelingen. Loes werkt gewoon aan haar keukentafel. Dat heeft een reden: ongeveer acht jaar geleden kreeg Loes een burn-out. Ze werkte bij IKEA, ze was verantwoordelijk voor het inrichten van de winkel.

'Ondanks deze leuke baan raakte ik overbelast. Het sloop er langzaam in, maar op een gegeven moment kwam ik thuis te zitten en kon ik niets meer. Ik had nul energie, kon alleen maar slapen. Ik haalde soms het einde van de ochtend niet om wakker te blijven en moest dan weer voor de lunch gaan slapen. Die periode was heel zwaar en heeft ruim tweeënhalf jaar geduurd. Ik heb zelfs gedacht dat ik hier nooit meer uit zou komen.'

Verwerking

Om haar gedachten te verzetten, ging ze weer dingen doen. Loes heeft de Design Academy gedaan en creatief bezig zijn is altijd haar passie geweest. 'Door met mijn handen bezig te zijn, kon ik mijn knoop ontrafelen en emoties verwerken die ik niet onder woorden kon brengen. Langzaamaan besefte ik dat hetgeen waarin ik goed ben, ook goed voor me is. Maken!

Loes is nu vijf jaar als zelfstandig ontwerper bezig en dat gaat goed. 'Door mijn burn-out heb ik geleerd dat ik een heel gevoelig mens ben, en wat ik nodig heb om me goed te voelen. Daarom werk ik ook graag thuis. Hier is het stil en zit ik in mijn eigen ei, hier kan ik alles zelf bepalen.'

'Ik word gevonden via instagram'

'Ik werk nu puur vanuit m'n gevoel. Als een opdracht niet goed voelt, zeg ik gewoon nee. Soms zitten daar dan helaas ook grote opdrachten bij. Maar als ik er geen vertrouwen in heb en er geen energie van krijg, dan doe ik het niet. Dat maakt me op dit moment heel gelukkig in mijn werk.'

Die aanpak blijkt te werken, want haar derde stoffencollectie komt in mei uit in Amerika. Via haar Instagrampagina heeft ze al een aardige community opgebouwd met 40.000 volgers. 'Sinds 2014 post ik dagelijks of om de paar dagen mijn werk. Het is de kunst om een eigen 'following' op te bouwen en een constante kwaliteit van werk te laten zien.

'Ik wil me rijk voelen'

'Op Instagram laat ik zien hoe ik werk, deel ik mijn ontwikkeling en probeer ik mensen te inspireren. Door de juiste hashtags te gebruiken, vergroot ik mijn zichtbaarheid wereldwijd. Zo vinden opdrachtgevers mij.'

Ondanks dat haar ontwerpen wereldwijd worden verkocht wordt Loes nog niet stinkend rijk van haar werk. 'Het is lastig om een goed belegde boterham te verdienen in de creatieve sector. Ik streef er wel naar, maar het is niet het belangrijkste voor mij. Rijk zijn is subjectief. Ik wil me rijk voelen, eerlijk betaald worden en gelukkig zijn met wat ik doe.'